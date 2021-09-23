إخلاء سبيل يوسف خيرى «سمكرى البنى آدمين» بكفالة 50 ألف جنيه

أمرت نيابة مدينة نصر بإخلاء سبيل المتهم يوسف خيري المعروف إعلاميا بـ"سمكري البني آدمين" لاتهامه بمزاولة مهنة دون ترخيص وانتحال صفة طبيب وتزوير شهادة تخرج، بكفالة 50 ألف جنيه.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، قد أغلقوا مقر المركز المملوك لأحد الأشخاص، أطلق على نفسه لقب "سمكري البنى آدمين"، وافتتح مركز علاجي طبيعي في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حرصًا وحفاظًا على صحة المواطنين، وطالبت النيابة بالتحري عن هويته وعن ترخيص المكان وترخيص مزاولة مهنة الطب.

وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي المواطنين من التعامل مع المدعو يوسف خيري.ع وشهرته سمكرى البنى آدمين، وذلك لانتحاله صفة إخصائي العلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي.

وكانت النيابة أمرت بعرض الأوراق والشهادات المقدمة من المتهم، على الخبراء المختصين لفحصها، بعدما وجهت النيابة العامة لصاحب المركز اتهاما لصاحب المركز بالتزوير وانتحال صفة إخصائي علاج طبيعي.

ونسبت النيابة إلى المتهم اتهامات باستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة به، حيث أكد أنه خريج جامعة "كامبردج" بإنجلتر.