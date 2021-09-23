الوقاية من مخاطر الحريق في مصر.. ندوة لـ«القومي للمرأة»

نظمت الإدارة العامة لتخطيط البرامج وحملات التوعية بالمجلس القومي للمرأة ندوة للتوعية والوقاية من مخاطر الحريق في مصر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، واستهدفت عدداً من الشابات والشباب المتطوعين، واستمرت على مدار يومين.

حملات التوعية بالقومى للمرأة

وأكدت إيزيس محمود، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج وحملات التوعية بالمجلس، أن الهدف الأساسي للندوة هو رفع الوعي الوقائي للشابات والشباب بمخاطر الحروق، ووقف العنف والتنمر ضد مصابى الحروق وتقبلهم فى المجتمع، موضحة أن الشابات والشباب المتطوعين سوف يبدأون بنشر التوعية بمخاطر الحروق فى مناطق المعصرة والسبتيه والأماكن السكنية المحيطة بها خلال الفترة المقبلة.

حملات التوعية بالقومى للمرأة

وأوضحت أن التعاون قائم مع مؤسسة أهل مصر للتنمية على برامج تمكين المرأة و دمج الأطفال والشباب وبرامج الوقاية والتوعية والتطوع.

وعرضت الدكتورة أمنية السيد، مدير برنامج المرأة بمؤسسة "أهل مصر" للتنمية عملية التواصل والهدف منها هو تدريب المتطوعين على إرسال رسائل التوعية بشكل سليم حتى تؤثر في المجتمع وتتم عملية الاتصال بنجاح.

وقال محمد خالد مسئول برنامج التوعية عن مسببات الحريق ، و كيفية تجنب حدوثه ، وتصنيف أنواع الحرائق ، وأساليب التعامل مع مصابي الحروق.

حملات التوعية بالقومى للمرأة

واستعرض الدكتور عبدالرحمن الشهابي، مسؤول برنامج التوعية طرق الإسعافات الأولية الصحيحة لعلاج الحروق لتجنب تدهور الأوضاع، مشيرا إلى أهمية عامل الوقت والسرعة في إنقاذ مصابي الحروق، وقام بتوضيح درجات الحروق والتصرفات غير الصحيحة التي تؤدي إلى ارتفاع الإصابة واحيانا تؤدى للوفاة.

وكانت شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ظهر اليوم فى حوار مفتوح ضمن احتفالية تسليم جوائز الفائزين بالدورة الثانية لجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية تحت عنوان “تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة”، تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية وبحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية والدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.

حملات التوعية بالقومى للمرأة