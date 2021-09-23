الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في المدارس الابتدائية بفرنسا

الكمامة في المدارس
الكمامة في المدارس الابتدائية بفرنسا

أعلن "جابريل أتال" المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في المدارس الابتدائية بفرنسا وذلك اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل في الإدارات التي لا ينتشر فيها كثيرا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وقال "أتال" في حوار خاص لشبكة راديو "فرانس إنتر" الفرنسية اليوم /الخميس/ - إن التخلي عن الكمامة للأطفال في المدرسة الابتدائية يعد اختيارا علميا وسياسيا وذلك بفضل تحسن الوضع الوبائي في البلاد حيث من المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 4 أكتوبر المقبل.
وأكد "أتال" ان الحكومة الفرنسية تقوم بتكييف إجراءاتها وفقا لتطور الوباء أما فيما يتعلق بالمدرسين، فإن القضية لم يتم تسويتها بعد.
وكان وزير التربية والتعليم الوطنى الفرنسى "جان ميشيل بلانكير" قد اعلن في 13 سبتمبر الجاري أن 67% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما قد حصلوا على جرعة أولى من اللقاح المضاد لكورونا، و54% تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19.. موضحا أن الوزارة احتفظت بالبروتوكول الصحي عند "المستوى 2" (من أصل أربع مستويات) والذي يصرح لجميع التلاميذ بحضور الفصول الدراسية مع ارتداء الكمامة داخل الفصول باستثناء رياض الأطفال.
يذكر أنه منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، عاد ما يقرب 12.3 مليون تلميذ يضعون الكمامات و866.500 معلم إلى صفوفهم الدراسية في فرنسا، حيث ستساهم المدارس المتوسطة والثانوية فى حملة التلقيح ضد تهديد المتحورة دلتا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الحكومة الفرنسية فرنسا ارتداء الكمامة

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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