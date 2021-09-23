«القوى العاملة»: صرف 1.4 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ416 ألف عامل

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و424 مليون جنيه استفاد منها 416 ألفاً و666 عاملا يعملون في 3824 منشأة، وذلك حتى نهاية يونيو 2021.

وقال الوزير، إن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة وافق على البدء في تنفيذ ضوابط صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي، والتي سبق الصرف لها في الدفعات السابقة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للعاملين بالقطاع السياحي من خلال الصندوق، منوهاً إلى أن القطاع السياحي بدأ بالتعافي تدريجياً بفضل الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بالدولة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، تقدم ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو مجلس إدارة الصندوق بالشكر والتقدير للقائمين على الصندوق للدور الحيوي الذي لعبه في صرف إعانات الطوارئ للعاملين خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.