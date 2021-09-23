وفد من أكاديمية ناصر العسكرية يتفقد مركز العمليات المتكامل بمصر للطيران

تفقد وفد من أكاديمية ناصر العسكرية، اليوم الخميس، مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران (IOCC) بمطار القاهرة الدولي، والمسئول عن إدارة ومتابعة عمليات تشغيل رحلات مصرللطيران الداخلية والخارجية.

وأوضح بيان لمصر للطيران أن الوفد تضمن مجموعة من الدارسين المصريين والأشقاء العرب بهدف التعرف عن قرب عن امكانات الشركة الوطنية مصر للطيران في مجال الطيران المدني.

وفي هذا الإطار رحب الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بزيارة وفد أكاديمية ناصر العسكرية لمصر للطيران هذا الصرح الوطني الكبير لما يقدمه من دور في تأهيل وتنمية الموارد البشرية لشغل المواقع القيادية، وعقد دورات استراتيجية تخدم الوطن من خلال مؤسسة تعليمية على أعلى مستوى.

وتهدف هذه الزيارة إلى استعراض امكانات مركز العمليات المتكامل لمصر للطيران (IOCC)، وما يشتمل عليه من غرفة لإدارة الأزمات يوجد بها عناصر بشرية ذات كفاءة عالية من حيث سرعة التصرف تجاه أى أزمة طارئة في مجال الطيران المدني.

كما استمع الوفد إلى شرح تفصيلي من الطيار محمود صقر مدير عام مركز عمليات مصر للطيران، والطيار سيد نصار نائب مدير عام المركز، والكابتن مهاب جميل عن الدور الذي يقوم به مركز العمليات في متابعة موقف الرحلات أولا بأول.