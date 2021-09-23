الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

للصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن محطة محولات سبرباي غدا

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي

أعلنت شركة الكهرباء فى محافظة الغربية، انقطاع التيار الكهربائى عن محطة محولات سبرباى، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية يوم الجمعة 2021/9/24، وذلك من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحا. 

وأضافت الشركة فى بيان لها، أن الأماكن التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى "قرية سبرباى بالكامل، منطقة المماليك والغفران بقحافة، منطقة مستشفى رمضان التخصصى والشوارع المحيطة، نهاية شارع سعيد والحلو، أول طريق شوبر، شارع عمر بن عبد العزيز، منطقة مديرية الزراعة، منطقة التنظيم والإدارة، منطقة الاستاد بالكامل من القوى العاملة حتى مساكن الطرق، خلف كلية الزراعة بالطريق السريع".

  كما ستتأثر عدة قرى وهي " قرية نواج، محلة منوف، الرجدية، خرسيت، شوبر، مصنع العلف بشبشير، محلة روح، شبشير الحصة، القرشية، طوخ مزيد، ميت مزيد، المنطقة اللوجيستية، والعزب التابعة" وتهيب الشركة قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة. 

محافظة الغربية سبرباي انقطاع التيار الكهربائي محطة سبرباى طنطا لإجراء أعمال الصيانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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