الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسي أوغندى يلتقى السفير المصرى لتعزيز التعاون بين البلدين

السفير المصري بأوغندا
السفير المصري بأوغندا يلتقي السكرتير الدائم لوزارة الخارجية

استقبل فينسنت باجيري السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، اليوم الأربعاء، السفير أشرف سويلم سفير مصر في كمبالا، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل العلاقات الثنائية وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

واستعرض سويلم أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وأبرز المشروعات المصرية المنفذة في أوغندا في العديد من المجالات، لاسيما في مجال الري والصناعة والطاقة والقطاع الطبي، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل من أجل التغلب على التحديات التي تواجه عدد منها، كما تطرق اللقاء إلى التنسيق المصري الأوغندي في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، ثمن باجيري العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وأوغندا، مُعربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز الروابط مع مصر في كافة المجالات، ومنوهًا بالموقف الأوغندي من مجمل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الإقليمية. 

كمبالا اوغندا سفير مصر في كمبالا سفير مصر القاهرة السكرتير الدائم الخارجية الأوغندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

«سوبر الطلائع» يفجر أزمة فى الأهلى.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

تفاصيل سقوط ماجدة الرومى على المسرح فى مهرجان جرش (فيديو)

شقيق ماجدة الرومى يكشف سبب تعرضها للإغماء على المسرح

إجراء تصعيدى.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تخفيف العقوبة

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة بديلة» مع إيران.. ماذا حدث فى الاجتماع السرى بين إسرائيل وأمريكا؟

إصابة صحفى بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

الخروج من مصر والتيه في الصحراء.. كيف يحتفل اليهود بـ«عيد العرش»؟