ميناء الإسكندرية يتصدر.. «الإحصاء»: 40.9 مليار دولار قيمة واردات مصر عبر المنافذ الحدودية

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة مرور واردات مصر عبر المنافذ الحدودية المختلفة البالغ قيمتها الإجمالية 40.9 مليار دولار ، إذ جاء ميناء الإسكندرية فى المرتبة الأولى بنحو 14.7 مليار دولار بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 مقابل 13.4 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.

وجاء ميناء السويس فى مرتبة لاحقة والتى بلغت الواردات عن طريقها 6.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 3.027 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، يليه ميناء الدخيلة بواردات بلغت قيمتها 6.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 6.1 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه بزيادة 300 مليون دولار، ثم المطارات بقيمة 5.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 4.5 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 897.2 مليون دولار.

فيما تذيل القائمة الحدود الغربية بواردات بلغت قيمتها 85 ألف دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 208 آلاف دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 123 ألف دولار، وميناء نويبع 52.9 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 59.2 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق، وميناء القصير وموانئ البحر الأحمر بقيمة 73.9 مليون دولار مقابل 916.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.