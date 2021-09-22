الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: اعتقال أعضاء خلية متطرفة للاشتباه بضلوعها في الإرهاب

شرطة روسيا
شرطة روسيا

أعلن اليوم اعتقال أفراد خلية متطرفة في مدينة يكاترينبورج وسط روسيا للاشتباه بضلوعهم في تحريض مهاجرين على شن هجمات إرهابية.

وذكر مركز الاتصالات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية، أن جميع أعضاء المجموعة الإجرامية من مواطني آسيا الوسطى، مشيرا إلى أنهم متورطون في الترويج لإيديولوجيا المنظمات الإرهابية الدولية وتحريض العمال المهاجرين على ارتكاب جرائم إرهابية في روسيا.

أضاف البيان "أن جميع أعضاء الخلية تم اعتقالهم من قبل الأمن الروسي"، موضحا أن الأدلة المادية المُصادرة أثناء عمليات التفتيش أكدت اتصالات أعضاء الخلية مع قادة الشبكات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وذلك بدون الكشف عن عدد المعتقلين وتسمية التنظيم الذي ينتمون إليه.

يكاترينبورج روسيا ارهاب هجمات إرهابية المنظمات الارهابية

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