الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نص خطاب تكليف المشير حفتر للناظوري بقيادة الجيش الليبي

خليفة حفتر
خليفة حفتر

كلّف المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي الأربعاء، رئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر للترشح للانتخابات.

ونص القرار على أن يكون للناظوري كافة الصلاحيات الممنوحة للقائد العام على أن يسري القرار بداية من 23 سبتمبر الجاري إلى 24 ديسمبر 2021.

البعثة الأممية تتمسك بالانتخابات

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن قلها من تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأكدت البعثة الأممية في بيان عبر موقعها الالكتروني أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات، مشيرة إلى أن تركيز الحكومة الأساسي يظل السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24  ديسمبر 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب.

وأكد المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أن البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه.

وحثت البعثة الأممية إلى ليبيا مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير. 

وتذكّر البعثة الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24  ديسمبر المقبل، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

وشددت البعثة الأممية على ضرورة أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24  ديسمبر 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات في نهاية العام.

سحب الثقة من حكومة الوحدة

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، الثلاثاء، أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها فيما يتعلق بحاجات المواطن ولا صحة لما يُشاع من ايُقاف منحة الزواج للشباب أو منحة أرباب الأسر أو أي شئ يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته.

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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