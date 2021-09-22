الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كلمة من حرفين» و«شلبي ومارد».. أبرز عروض ساقية الصاوي بأكتوبر

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي

تستعد ساقية الصاوي بالزمالك لتقديم العديد من العروض المسرحية خلال برنامج حفلات وعروض شهر أكتوبر على مسارحها المختلفة، حيث تقدم في شهر أكتوبر عرضين مسرحيين متنوعين ومختلفين لجمهورها سواء من الأطفال أو الكبار.

 وترصد "الدستور" تفاصيل أهم العروض المسرحية وموعد عرضهم خلال برنامج حفلات شهر أكتوبر. 

مسرحية كلمة من حرفين

يقدم مسرح الساقية للعرائس بالتعاون مع مؤسسة سيف كيدز لحماية الطفل عرض عرائس ماريونيت "كلمة من حرفين" من تأليف وإخراج المهندس  محمد عبد المنعم الصاوى، وذلك يوم السبت الثالثة عصراً الموافق يوم 2 أكتوبر بقاعة الحكمة وسيتم طرح التذاكر أون لاين عبر موقع الساقية كما ستكون متاحة بشباك التذاكر في مقر الساقية بالزمالك. 

ويشارك فى الأداء الصوتى للعرض النجمان أحمد حلمى ومنى زكى وتتناول المسرحية  قضية الاعتداء الجسدي على الأطفال  من خلال عرض مجموعة مواقف يتعرض لها الأطفال مع توضيح كيفية التصرف الصحيح فيها تحقيق هدفها المنشود وتقديم حلولاً عملية دون أن تضع أى ضغوط أو تترك أى أثر سلبى على الأطفال وذلك بأسلوب تربوي وترفيهي فى نفس الوقت، وقدمت المحتوى العلمى للمسرحية مؤسسة سيف كيدز وفقاً لأحدث الدراسات والخبرات المجتمعية التى جمعتها خلال السنوات العشر الماضية.

مسرحية شلبي ومارد

وتستعد فرقة كواليس لتقديم العرض المسرحى "شلبي ومارد" الاثنين 4 أكتوبر على خشبة مسرح قاعة الحكمة فى السادسة مساءً وسيتم طرح تذاكر العرض اون لاين علي موقع الساقية وفي شباك التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة. 

العرض مستوحى من فيلم شركة المرعبين المحدودة المسرحية دراما تورج وإخراج عمرو عاطف تدور أحداثها حول عودة أزمة الطاقة من جديد مما يهدد مجتمع المرعبين  ويحاول كل من شلبي وسلوفان إنقاذ شركة المرعبين ومجتمعهم من هذه الأزمة. 

احمد حلمى منى زكي شلبي ومارد كلمة من حرفين ساقية الصاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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