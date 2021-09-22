الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط طفل من الدور السادس في ظروف غامضة ببورسعيد

جثة
جثة

استقبل مستشفى الزهور التابع لهيئة الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل، بواسطة الإسعاف جثة هامدة لطفل يبلغ من العمر 15 عاماً.

تبين أن الجثة لشاب يدعى محمود يحيى رشاد، ويبلغ من العمر 15 عاماً، والوفاة نتيجة السقوط من الدور السادس من أحد الأبراج السكنية، بمنطقة قبضايا التابعة لدائرة الزهور.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى للوقوف على ملابسات الحادث وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

جرى التحفظ على جثة الطفل محمود يحيى رشاد بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق، وإصدار تصريح الدفن.

قام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث، ومناظرة الجثة داخل مشرحة الزهور، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تصريح الدفن، وتسليم الجثمان للأهالي.

سقوط طفل بورسعيد أسعار مرتفعة الإصابة مرتفعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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