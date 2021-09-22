توقيع اتفاقية لإقامة شراكة استراتيجية بين «ايتيدا» وشركة «بلاج أند بلاي»

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وشركة "بلاج أند بلاي" الرائدة عالميًا في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها، لإقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين بهدف تعزيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة بمصر.

وبموجب التعاون سيتم تأسيس مقر للشركة العالمية فى مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، بالإضافة الى العمل المشترك لتعزيز مكانة مصر كمركز رائد فى مجال ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقع الاتفاقية المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وسعيد أميدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلاج أند بلاي".

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال ورعاية المشروعات الريادية القائمة على الإبداع التكنولوجي وخلق المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة كأحد أهم محاور بناء مصر الرقمية، وذلك فى ضوء مكانة مصر المتقدمة في هذا المجال، وفي ظل ما حققته من نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز جهود الوزارة لتنمية ريادة الأعمال من خلال الشراكة مع واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال احتضان وتسريع أعمال الشركات الناشئة، مشيرا إلى تنفيذ الوزارة لخطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال من خلال تطوير طاقاتهم وقدراتهم الابتكارية وتوجيه مشروعاتهم الريادية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن جانبه، أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن شركة “بلاج أند بلاي” تعد واحدة من الشركات الرائدة عالميا في إدارة مراكز الإبداع وتواجدها في مصر سيضيف ثقل لمنظومة الشركات الناشئة، كما سينعكس إيجابياً على التقارير الاقليمية والدولية التي تقيم منظومات الشركات الناشئة في مختلف الدول.

وقال إنه من المنتظر تقدم ترتيب مصر في تقرير عالمي مقرر إصداره خلال العام الحالي نتيجة لعدة أسباب منها الطفرة التي تشهدها منظومة ريادة الأعمال وتضاعف استثمارات الشركات الناشئة في مصر مع نهاية هذا العام وتحقيقها لأرقام قياسية وغير مسبوقة، بالإضافة إلى انتشار مراكز الإبداع في جميع أنحاء الجمهورية والاستثمارات الضخمة في تعليم الشباب مهارات الإبداع التكنولوجي والعمل الحر وإدارة الشركات الناشئة.

وبدوره، قال سعيد أميدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بلاج أند بلاي”: نحن متحمسون لتأسيس مقر لنا في مصر، ونود أن نشكر السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعمه لنا لتنفيذ رؤيتنا التي نتطلع من خلالها إلى تسريع واحتضان الشركات الناشئة المصرية.



وقال سبحان خاني، نائب رئيس شركة "بلاج أند بلاي": من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام ٢٠٣٠، ومع وفرة المهارات وانتشار ثقافة ريادة الأعمال في مصر فإن هذا كله يتيح فرص هائلة للشركة خاصة مع فتح مركز لها فى مصر بالتعاون مع هيئة "ايتيدا"، وبالتالي نحن متحمسون للغاية بإطلاق هذه الشراكة.

وتبلغ مدة العمل بالاتفاقية 3 سنوات سيتم خلالها تدشين منصة ابتكار للشركات الناشئة في القاهرة مع التركيز على التحول الرقمي، حيث سيتم إطلاق دورتين سنويًا من برنامج مُسّرع أعمال يستهدف عدد 60 شركة ناشئة في مرحلة النمو، بالإضافة إلى دورتين سنويًا من برنامج لاحتضان الشركات الناشئة سيتم من خلاله تمكين 60 شركة ناشئة فى مراحلها المبكرة.

كما تستهدف الاتفاقية أن تجتذب الشركات الناشئة الملتحقة بالبرنامج استثمارات تقدر ب 20 مليون دولار، إلى جانب خلق ما لا يقل عن 500 فرصة عمل.