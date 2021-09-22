جونسون وبايدن: موقفنا تجاه روسيا والصين سيكون مبنيا على قيمنا المشتركة

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن موقف بلديهما تجاه روسيا والصين سيكون مبنيا على "القيم المشتركة".

وقال المتحدث باسم جونسون في أعقاب مباحثاته مع بايدن في البيت الأبيض إن "رئيس الوزراء والرئيس بحثا عددا من القضايا الدولية، بما في ذلك الصين وروسيا. واتفقا على أن بريطانيا والولايات المتحدة ستتعاملان مع تلك القضايا على أساس القيم المشتركة".

وأضاف أن جونسون "ينتظر بفارغ الصبر" انعقاد "قمة الديمقراطية" المزمعة في 9 و10 ديسمبر المقبل والتي أعلن عنها بايدن في وقت سابق، معتبرا أن تلك القمة "ستساهم في العمل على الصعيد الدولي".

وفي أعقاب اللقاء، نشر جونسون تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفان ثابتان وأقرب شريكين. ونحن سنقف معا من أجل حماية شعبينا والدفاع عن قيمنا حول العالم".

و علي صعيد آخر ، حث زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر: إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على وقف ترحيل المهاجرين الهايتيين على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بحجة أن قرار إعادتهم إلى بورت أو برنس "يتحدى الحس السليم".

وقال شومر في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية " : قيل لي إن هناك أربع رحلات جوية مقررة لترحيل طالبي اللجوء هؤلاء إلى دولة لا يمكنها استقبالهم، مثل هذا القرار يتحدى المنطق، كما أنه يتحدى الآداب العامة".

وأضاف: "أحث الرئيس بايدن ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، على وضع حد فوري لعمليات الطرد هذه وإنهاء سياسة الباب 42 هذه على حدودنا الجنوبية، لا يمكننا مواصلة سياسات ترامب البغيضة والمعادية للأجانب والتي تتجاهل قوانين اللاجئين الخاصة بنا".

وبدأت إدارة بايدن الأسبوع الجاري ترحيل المهاجرين الهايتيين الذين كانوا يخيمون تحت جسر في تكساس بالقرب من الحدود المكسيكية.

الجدير بالذكر، قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية: إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعيد المئات من المهاجرين الهايتيين إلى وطنهم بعد موجة من دخول المهاجرين للولايات المتحدة من خلال الحدود الجنوبية فى الأيام الأخيرة.