بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية

نشبت أزمة جديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن لتل أبيب، وتبلغ مليار دولار أمريكي.

أعضاء الكونجرس يرفضون تقديم مساعدات إلى إسرائيل

وأجل الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تقديم مساعدات طارئة بقيمة مليار دولار إلى سرائيل لصالح بطاريات منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ، بسبب معارضة عدد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين.

وأعلن بعض أعضاء الكونجرس، قبل ساعات قليلة من التصويت في مجلس النواب الأمريكي، أنهم لن يصوتوا لصالح الميزانية إذا تضمنت بند القبة الحديدية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

الكونجرس يؤجل التصويت على مساعدات إسرائيل

وبعد الاعتراض أعضاء الكونجرس، تم حذف ذلك البند، على أن يتم إدراجه في قانون ميزانية الدفاع الذي سيطرح للتصويت خلال الشهور القليلة المقبلة.

ويعد خطوة تأجيل الكونجرس للتصويت لصالح تقديم المساعدات المالية لإسرائيل هو أمر نادر الحدوث.

في السياق ذاته، تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم، مع ستيني هوير زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، حول تأجيل التصويت على تمويل القبة الحديدية.

وقال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، في بيان، إن هوير شدد على أن تأجيل التصويت على منح إسرائيل مساعدات ماليه بشأن القبة الحديدية هو أمر تقني بسبب خلافات في الكونجرس حول العجز.

لابيد يطالب بضمان احتياجات إسرائيل الأمنية

ونقل هوير التزامه، والبيت الأبيض ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شومر، بتمرير تمويل القبة الحديدية قريبًا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، : "شكرت هوير على التزامه، وأكدت له على ضرورة الموافقة على الطلب في أقرب وقت ممكن لضمان الاحتياجات الأمنية لإسرائيل".

وتابع، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، : "الحكومة السابقة، والكونجرس والحزب الديمقراطي أهملا الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية لسنوات، وألحقت أضرارًا كبيرة بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية، ونحن اليوم نعيد بناء علاقة ثقة مع الكونجرس.. وأشكر الحكومة والكونجرس على التزامهما الراسخ بأمن إسرائيل".