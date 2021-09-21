الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية

الكونجرس
الكونجرس

نشبت أزمة جديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن لتل أبيب، وتبلغ مليار دولار أمريكي.

أعضاء الكونجرس يرفضون تقديم مساعدات إلى إسرائيل

وأجل الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تقديم مساعدات طارئة بقيمة مليار دولار إلى سرائيل لصالح بطاريات منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ، بسبب معارضة عدد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين.

وأعلن بعض أعضاء الكونجرس، قبل ساعات قليلة من التصويت في مجلس النواب الأمريكي، أنهم لن يصوتوا لصالح الميزانية إذا تضمنت بند القبة الحديدية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

الكونجرس يؤجل التصويت على مساعدات إسرائيل

وبعد الاعتراض أعضاء الكونجرس، تم حذف ذلك البند، على أن يتم إدراجه في قانون ميزانية الدفاع الذي سيطرح للتصويت خلال الشهور القليلة المقبلة.

ويعد خطوة تأجيل الكونجرس للتصويت لصالح تقديم المساعدات المالية لإسرائيل هو أمر نادر الحدوث.

في السياق ذاته، تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم، مع ستيني هوير  زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، حول تأجيل التصويت على تمويل القبة الحديدية.

وقال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، في بيان، إن هوير شدد على أن تأجيل التصويت على منح إسرائيل مساعدات ماليه بشأن القبة الحديدية هو أمر تقني بسبب خلافات في الكونجرس حول العجز.

لابيد يطالب بضمان احتياجات إسرائيل الأمنية

ونقل هوير التزامه، والبيت الأبيض ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شومر، بتمرير تمويل القبة الحديدية قريبًا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، : "شكرت هوير على التزامه، وأكدت له على ضرورة الموافقة على الطلب في أقرب وقت ممكن لضمان الاحتياجات الأمنية لإسرائيل".

وتابع، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، : "الحكومة السابقة، والكونجرس والحزب الديمقراطي أهملا الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية لسنوات، وألحقت أضرارًا كبيرة بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية، ونحن اليوم نعيد بناء علاقة ثقة مع الكونجرس.. وأشكر الحكومة والكونجرس على التزامهما الراسخ بأمن إسرائيل".

إسرائيل الولايات المتحدة أمريكا تل أبيب واشنطن القبة الحديدية الكونجرس مجلس النواب مساعدات مالية مليار دولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

أول رد فعل من الزمالك على خسارة الأهلي السوبر أمام طلائع الجيش

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

بعد خسارة السوبر.. الخطيب يقرر معاقبة لاعبى الأهلى والجهاز الفنى

أول تعليق من موسيماني على خسارة الأهلي كأس السوبر

طلائع الجيش يهزم الأهلي ويتوج بطلا لكأس السوبر لأول مرة في تاريخه

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية

عملية نهاريا.. مركبة تدهس شرطيين إسرائيليين ومصرع أحدهما.. ما القصة؟

«بايدن»: حل الدولتين هو الطريق الأفضل لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين