الإحصاء: 42.1% زيادة في الصادرات المصرية للسعودية خلال 6 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للسعودية سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.095 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 771.02 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 324.7 مليون دولار بنسبة 42.1%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها إلى السعودية بلغت 329.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 223.4 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 105.7 مليون دولار بنسبة 47.3%، يليه صادرات فواكه وأثمار صالحة للأكل والتى بلغت 123.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 111.2 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 12 مليون دولار بنسبة 10.9%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات حديد وصلب سجلت ارتفاعًا إلى حدود 81.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 78.2 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.6 مليون دولار بنسبة 4.6%، كما بلغت صادرات آلات وأجهزة كهربائية 54.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 25.7 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 29.1 مليون دولار بنسبة 113.3%، وبلغت صادرات خضر ونباتات 44.1 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 55.4 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه بانخفاض 11.3 مليون دولار بنسبة 20.4%.