الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

‏المغرب: تطعيم أكثر من 21.4 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

‏كورونا في المغرب
‏كورونا في المغرب

ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 21 مليونا و411 ألفا و909 أشخاص حتى اليوم الثلاثاء، منهم 190 ألفا و641 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 173 ألفا و673 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 17 مليونا و764 ألفا و370 شخصا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

المغرب لقاح كورونا الرباط الصحة المغربية

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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