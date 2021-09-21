حبس تاجري مخدرات خطفا والد شريكهما بحلوان

أمرت نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، بحبس تاجري مخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة خطف مسن بسبب خلافات مع نجله على تجارة المخدرات، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار متهم ثالث هارب.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخر بارتكاب واقعة إختطاف مُسن لوجود خلافات بينهم وبين نجله على تجارة المواد المخدرة بحلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من موظفة، مقيمة بدائرة القسم بحضور شخصان "غير معلومين لديها" للشقة سكنها حال تواجدها بعملها وقيامهما بالسؤال عن شقيقها (عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") وعقب علمهما بعدم تواجد الأخير قاما باصطحاب والدها عنوة داخل سيارة "بدون لوحات معدنية" وقاما بالانصراف لجهة غير معلومة وأضافت بعدم علمها بمكان تواجد شقيقها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 سائقين "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمنطقة الصف بالجيزة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط إثنين منهم حال استقلالهما سيارة ملك أحدهم (والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

بمواجهتهما أقر أحدهما بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المُبلغة حول تجارة المواد المخدرة فخطط والمتهم الهارب على اختطاف والده "المجنى عليه" واحتجازه بشقة سكنية ملك أحدهم كائنة بمنطقة الصف، لإجبار نجله على دفع المبالغ المالية قيمة المواد المخدرة وفى سبيل ذلك استعانا بمالك السيارة المضبوطة لتنفيذ مخططهما، وأقر الثانى بما جاء بأقوال الأول.

وتم بإرشاد أحدهما العثور على المجنى عليه داخل الشقة المشار إليها، وبسؤاله اتهم المتهمان والهارب باختطاف، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.