البابا تواضروس عن لقاح كورونا: كنت من أوائل الذين تلقوه

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن إدارة مصر لملف كورونا بصفته كان طبيبًا صيدلانيًا إن «منظمة الصحة العالمية قالت إن مصر تعاملت مع جائحة كورونا بصورة جيدة، بل وقدمت مصر مساعدات لدول أخرى، وما زالت مستمرة في تقديم هذه المساعدات، وأنتجت مصر لقاحًا يخدم قارة إفريقيا.

وأضاف بطريرك الأقباط الأرثوذكس، في تصريحات له: "أنا من أوائل الذين تلقوا اللقاح، وكل الذين يخدمون معنا في الكنيسة أيضًا تلقوا اللقاح، وأشجع الشباب على الإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا، على الأقل يحفظ الحياة".

وتابع:"وأقول «إن شركات محترمة مثل فايزر وموديرنا وجونسون بها نخبة بذلت جهودًا وملايين الدولارات للأبحاث، وعلى الرغم من وجود صراع وتنافس بين هذه الشركات لكسب الملايين، إلا أنني في النهاية أشجع على تلقي اللقاح».