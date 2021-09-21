الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

رقص ولقطات عفوية .. أبرز صور لأفراد العائلة المالكة البريطانية

العائلة المالكة البريطانية
العائلة المالكة البريطانية

دائما يهتم الأشخاص في أنحاء العالم بأخبار العائلة المالكة البريطانية ولحظاتهم السعيدة، يتابعون بشغف أفراحهم وأحزانهم، يستلهمون من بعضهم الأزياء المختلفة للتألق بها، وهناك بعض الأفراد داخل العائلة يهتم بأخبارهم الناس مثل الأميرة ديانا وميجان ماركل وكيت ميدلتون.

ولطالما كان الرقص جزءًا خاصًا من تقاليد العائلة المالكة، فقد اشتهرت الملكة فيكتوريا بحبها للرقص الاسكتلندي، حتى أنها شيدت قاعة رقص في مدينة بالمورال لحفلات الرقص الخاصة بها. 

وعلى مر السنين رقصت الملكة اليزابيث أمام الكثيرين خلال زيارات وارتباطات مختلفة بما في ذلك خلال زيارة إلى غانا في عام 1961، عندما كانت تستقبل رئيس البلاد وتجرب رقصة "المراوغة" الغانية.

ينشر موقع الدستور جميع اللقطات المفضلة لدي أفراد العائلة المالكة البريطانية وهم يرقصون ويمرحون حسب موقع hellomagazine.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

كانت بداية نشطة للجولة الملكية لدوق ودوقة ساسكس في إفريقيا في سبتمبر 2019 سافر هاري وميجان إلى بلدة نيانجا واستقبلهما السكان المحليون بالعروض الرائعة لم تستطع ميجان مقاومة الرقص. 

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

لم تستطع الدوقة كيت مقاومة الرقص مع دب أحد العروض في الشارع خلال حدث خيري في محطة القطار  بلندن في أكتوبر 2017.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

تم الإعلان عن دوقة كورنوال كاميلا كنائب راعي جديد للأكاديمية الملكية للرقص وكانت قد كشفت خلال حديث صحفي أنها كانت تشارك في فصول باليه  مرة واحدة في الأسبوع عندما تكون في لندن واخر فصل رقص شاركت فيه كان في مدينة بانبري في يناير 2020.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

خلال جولة ويليام وكيت ميدلتون الملكية في عام 2012 في الشرق الأقصى، رقصا مع نساء محليات خلال زيارة إلى جزيرة توفالو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ. 

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

لقطة للملكة إليزابيث والأمير فيليب جنبًا إلى جنب في رقصة خطوبتهم في عام 1951 تم تنظيم الحدث على شرفهم في مدينة أوتاوا خلال جولتهم في كندا.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

لقطة رائعة لرقصة الأميرة ديانا مع جون ترافولتا وهي واحدة من أشهر رقصات شخصيات الملكية التقطت الصورة في البيت الأبيض أثناء زيارتها لأمريكا في نوفمبر 1985.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

حاول الأمير ويليام عمل رقصة الروبوت وتعلم هذه الخطوة مع مجموعة Scariofunk Dance Collective خلال زيارة لمركز شباب Caius House في سبتمبر عام 2016.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

كيت ميدلتون والأمير ويليام في عام 2011 وهم يرقصون مع فانيسا بواتينج  في مؤسسة Centrepoint الخيرية.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

الأمير هاري يرقص مع المغنية كلوديت بيترز ورئيس وزراء أنتيغوا غاستون براون

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

عرض الأمير هاري مهاراته في الباليه خلال زيارة قام بها إلى YMCA East Ealing في شهر أبريل عام 2021.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

الأمير تشارلز والأميرة ديانا يرقصان معًا اثناء جولتهما في أستراليا في 31 أكتوبر 1985 في مدينة ملبورن.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

 كيت ميدلتون وهي ترقص مع صديقها المقرب جاي بيلي في عام 2006، وهو الآن الأب الروحي للأمير لويس.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

الأمير تشارلز يرقص القبقاب المكسيكي التقليدي في نوفمبر 2014.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

دوقة كاميلا ترقص مع المصور الملكي آرثر إدواردز أثناء حضورها حفل شاي أثناء زيارتها لبريستول في فبراير 2017.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

 الملكة اليزابيث وهي ترقص مع المارشال الجوي السير جون بالدوين عقيد الفرسان في فندق هايد بارك بلندن في نوفمبر عام 1954. 

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

الأمير تشارلز يرقص مع زوليميتا منعم في عشاء الرئيس في بوينس آيرس عام 1999 خلال زيارته إلى الأرجنتين.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

الأميرة فيكتوريا أميرة السويد وهي ترقص في حفل زفافها الملكي على زوجها دانيال في عام 2010. 

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

 الأمير ألبرت من موناكو يرقص احتفالا خلال المباراة النهائية لفريق السيدات في الجمباز الفني في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 2016. 

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

الأمير ألبرت وزوجته شارلين ويتستوك والأميرة كارولين يستعرضون بعض الحركات  في حفل إيغي بوب في ساحة قصر الأمير في عام 2010.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

 الأشقاء شارلوت وبيير كاسيراجي برقصون معًا في عام 2007.

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

رقص الأمير فيليب مع الملكة ماتيلد خلال حفل خطوبتهما في رويال كاستل في بروكسل في 13 نوفمبر 1999. 

24 مرة أظهر أفراد العائلة المالكة حركات رقصهم

تم تصوير الأميرة ماكسيما وهي ترقص خلال مهرجان ثقافي في متحف المؤسسة التاريخية في سانت يوستاتيوس في نوفمبر 2011.

العالم أخبار العائلة المالكة البريطانية العائلة المالكة البريطانية الملكة فيكتوريا مدينة بالمورال رقص الملكة إليزابيث

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وائل لطفي

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