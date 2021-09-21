مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في مصر

تعرض الدستور لقرائها اليوم الثلاثاء، خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، في عددٍ من المحافظات المصرية وتشمل كلا من محافظة القاهرة والجيزة وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان وكذلك محافظة الغربية.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة القاهرة الكبري

وقت صلاة الفجر اليوم. ٤:١٦

وقت الشروق اليوم. ٥:٤٣

وقت أذان الظهر اليو. ١١:٤٨

وقت اذان العصر اليوم. ٣:١٦

وقت ادان المغرب اليوم. ٥:٥٣

وقت اذان العشاء اليوم. ٧:١١



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مواقيت الصلاة فى محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم. ٤:٢٠

وقت الشروق اليوم. ٥:٤٨

وقت أذان الظهر اليوم. ١١:٥٤

وقت اذان العصر اليوم. ٣:٢١

وقت ادان المغرب اليوم. ٥:٥٨

وقت اذان العشاء اليوم. ٧:١٧



مواقيت الصلاة فى محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم. ٤:٠٥

وقت الشروق اليوم. ٥:٣١

وقت أذان الظهر اليوم. ١١:٣٧

وقت اذان العصر اليوم. ٣:٠٤

وقت ادان المغرب اليوم. ٥:٤١

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٥٨



مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم. ٤:١١

وقت الشروق اليوم. ٥:٣٩

وقت أذان الظهر اليوم. ١١:٤٨

وقت اذان العصر اليوم. ٣:١٢

وقت ادان المغرب اليوم. ٥:٤٩

وقت اذان العشاء اليوم. ٧:٠٧



مواقيت الصلاة فى محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر اليوم. ٤:١٤

وقت الشروق اليوم. ٥:٣٧

وقت أذان الظهر اليوم. ١١:٤٢

وقت اذان العصر اليوم. ٣:٠٨

وقت ادان المغرب اليوم. ٥:٤٦

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٥٩



مواقيت الصلاة فى محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر اليوم. ٤:١٦

وقت الشروق اليوم. ٥:٤٣

وقت أذان الظهر اليوم. ١١.٤٨

وقت اذان العصر اليوم. ٣:١٦

وقت ادان المغرب اليوم. ٥:٥٣

وقت اذان العشاء اليوم. ٧:١٠

مواقيت الصلاة فى محافظة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم. ٤:١١

وقت الشروق اليوم. ٥:٣٨

وقت أذان الظهر اليوم. ١١:٤٣

وقت اذان العصر اليوم. ٣:١٠

وقت ادان المغرب اليوم. ٥:٤٨

وقت اذان العشاء اليوم. ٧:٠٥





مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم. ٤:١٦

وقت الشروق اليوم. ٥:٤٤

وقت أذان الظهر اليوم. ١١:٤٩

وقت اذان العصر اليو. ٣:١٧

وقت ادان المغرب اليوم. ٥:٥٤

وقت اذان العشاء اليوم. ٧:١٢