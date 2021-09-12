كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية يوميا عبر محرك البحث العالمي جوجل، حتى تصدرت القائمة الرئيسية للموقع، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق طلاب الشعبتين العلمية والأدبية وآخر موعد تسجيل طلبات تقليل الاغتراب.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ثانوية عامه ودبلومات فنية

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 من خلال الموقع الإلكتروني الذي حددته وزارة التعليم العالي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية والذي تم إطلاقه منذ 10 سنوات الاستعلام عن نتيجة تسجيل رغباتهم بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة

كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة اسم الكلية المرشح لها كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

كتابة رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة له

كتابة تشعيب الطالب (علمي، أدبي)

كتابة مجموع الطالب في الثانوية العامة

الضغط على زر الاستعلام

ظهور اسم الكلية المرشح لها

آخر موعد تسجيل طلبات تقليل الاغتراب 2021

فتحت وزارة التعليم العالي باب تلقي طلبات تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات بجميع الجامعات المصرية لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق للشعبتين العلمية والأدبية خلال الفترة من (8-12) سبتمبر 2021 حيث يستفيد منها نسبة 10 % فقط من الطلاب وذلك للحد من أعداد الطلاب المغتربين، وبالتالي تقليل سكن الطلاب في المدن الجامعة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واندلاع الموجة الرابعة وما يصاحبها من ظهور حالة إصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس "دلتا بلس" في منتصف شهر يوليو الماضي والتي تعد الأسرع انتشارا بين المواطنين حتى الآن.

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موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وموعد إعلانها من أكثر الكلمات البحثية التي تشغل بال الكثير من طلاب المرحلتين الأولى والثانية حيث يتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة فقط من غلق باب تلقي طلبات تقليل الاغتراب عبر موقع المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في التحويل من كلية إلى أخرى.

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