الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خارجية أمريكا تؤكد للمنقوش دعم مبادرة استقرار ليبيا

لقاء نجلاء المنقوش
لقاء نجلاء المنقوش بالوفد الأمريكي

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش اليوم، في نيويورك وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية السيدة فيكتوريا نولاند، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الخارجية الليبية في بيان مساء اليوم، أن اللقاء تم بمقر البعثة الليبية في نيويورك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الشرق الأدنى الأمريكي بيل لمبرت، وكبير المستشارين  بالخارجية الأمريكية دينا شاروخي، كما حضر اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الدورة 76  للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل من مدير إدارة شؤون الأمريكيتين بالخارجية الليبية عبد الرحمن القناص والسكرتير الاول بإدارة المنظمات الدولية ضياء الحطماني.

وأعرب الجانب الأمريكي خلال اللقاء عن حرص الولايات المتحدة على أمن واستقرار ليبيا.

وفي السياق، أكد على الدعم الأمريكي  لمبادرة استقرار ليبيا التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية في يونيو الماضي، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد لبحث هذه المبادرة  في 21 أكتوبر المقبل.

نجلاء المنقوش وزارة الخارجية الامريكية وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية ليبيا اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة الولايات المتحدة

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وائل لطفي

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