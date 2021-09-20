خارجية أمريكا تؤكد للمنقوش دعم مبادرة استقرار ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش اليوم، في نيويورك وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية السيدة فيكتوريا نولاند، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الخارجية الليبية في بيان مساء اليوم، أن اللقاء تم بمقر البعثة الليبية في نيويورك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الشرق الأدنى الأمريكي بيل لمبرت، وكبير المستشارين بالخارجية الأمريكية دينا شاروخي، كما حضر اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل من مدير إدارة شؤون الأمريكيتين بالخارجية الليبية عبد الرحمن القناص والسكرتير الاول بإدارة المنظمات الدولية ضياء الحطماني.

وأعرب الجانب الأمريكي خلال اللقاء عن حرص الولايات المتحدة على أمن واستقرار ليبيا.

وفي السياق، أكد على الدعم الأمريكي لمبادرة استقرار ليبيا التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية في يونيو الماضي، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد لبحث هذه المبادرة في 21 أكتوبر المقبل.