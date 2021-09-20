«التموين»: إقبال كبير على المعرض الرئيسى «أهلًا مدارس» بتخفيضات 50%

أكد المهندس أحمد أبوالفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معرض "أهلا مدارس" في أرض المعارض بمدينة نصر الرئيسي يستمر في فتح أبوابه للجمهور حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، بتخفيضات تتراوح ما بين 30% و50% على الشنط المدرسية والمستلزمات المكتبية والأحذية والجلود والملابس الداخلية، لافتا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الجمهور في المعرض.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لـ"الدستور"، أن القطاع الخاص وشركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح معلبات وعصائر ومربى وحلويات ومنتجات الألبان والأجبان والمعجنات الغذائية والبسكوتات والخبز السياحي طوال فترة المعرض الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وقال إن المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر يقدم خدمات طبية بعد تخصيص عيادتين للأسنان والعيون للكشف على الطلاب مجانا.

وأشار إلى أن المعرض يقدم أجهزة إلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها والأحبار والفلاشات والطباعة، وهذه من الأجهزة التي يستخدمها الطلاب والتلاميذ في مراحل التعليم المختلفة.

وقال مدير الإدارة العامة للمعاملات التجارية والرقابة في وزارة التموين والتجارة الداخلية إن المعرض يستمر يوميا لمدة 12 ساعة يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وتتم المتابعة لهذا المعرض من خلال مفتشي التموين وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية حتى نتأكد من الأسعار والمنتجات والتخفيضات والمواصفات القياسية وتواريخ الإنتاج والصلاحية وغير ذلك من الأمور الرقابية.