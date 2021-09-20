«القومية» تتغنى بأعمال الموجي والأطرش وبليغ حمدي في الأوبرا

تقدم الفرقة القومية للموسيقى العربية، باقة مختارة من الأعمال الغنائية التى أبدعها كبار الملحنين خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا منها خايف مرة أحب، طاير يا هوا، العيون السود، ليالينا لـ بليغ حمدي، مستحيل، يا قلبي خبي لـ محمد الموجي، إياك من حبي لـ فريد الأطرش، مرسال الهوى لـ محمد عبد الوهاب، إن شالله ما أعدمك، ثلاث سلامات لـ محمود الشريف، الحلوة لـ كمال الطويل، يا حلو ناديني لـ أحمد صدقي، لا أنت حبيبي لـ الأخوين رحباني، صباح ومسا لـ زياد الرحباني، هو الطريق لـ عمار الشريعي، حلي ضفايرك لـ هاني شنودة، أخاف عليه وأخاف منه لـ رياض السنباطي، أداء هند النحاس، أميرة سعيد، مي حسن، إبراهيم رمضان، أحمد سعيد وأشرف وليد.

يشار إلى أن الفرقة القومية للموسيقى العربية تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الغنائي العربي وإعادة إحيائه وتقديمه بأسلوب متطور.

في سياق آخر؛ تحتفل دار الأوبرا بمرور 150 عامًا على ميلاد أوبرا عايدة، حيث تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني إيمان مصطفى العرض الأسطورى الخالد بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالى إليو أورتشولو ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة بقيادة وتدريب كارمين كولنجلي، من إخراج هشام الطلي، وذلك على مدار 3 ليال متصلة فى الثامنة مساء الأربعاء، الخميس والجمعة 22، 23 و 24 سبتمبر الجاري، على مسرح النافورة.

يؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع عدد من الفنانين الأجانب هم إيمان مصطفي بالتبادل مع البلغارية إلينا بارانوفا فى دور عايدة، عمرو مدحت بالتبادل مع الإيطالي داريو دى فييترى فى دور رادميس، مصطفى محمد بالتبادل مع عماد عادل فى دور اموناصرو، جيهان فايد بالتبادل مع جولى فيظى في دورأمنيرس، رضا الوكيل في دور رامفيس، عزت غانم بالتبادل مع أسامة جمال فى دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة، تامر توفيق بالتبادل مع إبراهيم ناجى فى دور الرسول.