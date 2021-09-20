الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«القومية» تتغنى بأعمال الموجي والأطرش وبليغ حمدي في الأوبرا

الفرقة القومية للموسيقى
الفرقة القومية للموسيقى العربية

تقدم الفرقة القومية للموسيقى العربية، باقة مختارة من الأعمال الغنائية التى أبدعها كبار الملحنين خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا منها خايف مرة أحب، طاير يا هوا، العيون السود، ليالينا لـ بليغ حمدي، مستحيل، يا قلبي خبي لـ محمد الموجي، إياك من حبي لـ فريد الأطرش، مرسال الهوى لـ محمد عبد الوهاب، إن شالله ما أعدمك، ثلاث سلامات لـ محمود الشريف، الحلوة لـ كمال الطويل، يا حلو ناديني لـ أحمد صدقي، لا أنت حبيبي لـ الأخوين رحباني، صباح ومسا لـ زياد الرحباني، هو الطريق لـ عمار الشريعي، حلي ضفايرك لـ هاني شنودة، أخاف عليه وأخاف منه لـ رياض السنباطي، أداء هند النحاس، أميرة سعيد، مي حسن، إبراهيم رمضان، أحمد سعيد وأشرف وليد.

يشار إلى أن الفرقة القومية للموسيقى العربية تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الغنائي العربي وإعادة إحيائه وتقديمه بأسلوب متطور.

في سياق آخر؛ تحتفل دار الأوبرا بمرور 150 عامًا على ميلاد أوبرا عايدة، حيث تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني إيمان مصطفى العرض الأسطورى الخالد بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالى إليو أورتشولو ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة بقيادة وتدريب كارمين كولنجلي، من إخراج هشام الطلي، وذلك على مدار 3 ليال متصلة فى الثامنة مساء الأربعاء، الخميس والجمعة 22، 23 و 24 سبتمبر الجاري، على مسرح النافورة.

يؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع عدد من الفنانين الأجانب هم إيمان مصطفي بالتبادل مع البلغارية إلينا بارانوفا فى دور عايدة، عمرو مدحت بالتبادل مع الإيطالي داريو دى فييترى فى دور رادميس، مصطفى محمد بالتبادل مع عماد عادل فى دور اموناصرو، جيهان فايد بالتبادل مع جولى فيظى في دورأمنيرس، رضا الوكيل في دور رامفيس، عزت غانم بالتبادل مع أسامة جمال فى دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة، تامر توفيق بالتبادل مع إبراهيم ناجى فى دور الرسول.

الفرقة القومية للموسيقى العربية المايسترو حازم القصبجى الأعمال الغنائية دار الأوبرا المصرية الأوبرا بليغ حمدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

«الاتصالات»: أعداد مشتركي المحمول تقفز لـ100 مليون مشترك خلال يوليو

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

«العمّة رأس حربة في الجريمة».. مصرية تزوّجت من أجنبي فاختطف رضيعها

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

العثور على جثة شاب في حمام مطعم بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" في الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا