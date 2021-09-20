شاه شاكر : تنظيم الأسرة يحد من خطر التضخم ويدعم ملف الأمن الغذائي المصرى

قالت سيدة الأعمال شاه شاكر إن تنظيم الأسرة سيساهم بشكل كبير في الحد من الزيادة السكانية الكبيرة التي تلتهم كل ثمار التنمية بشكل سريع وهو ما قد يؤثر على التنمية الاقتصادية فى الفترة المقبلة، مؤكدة أن تعاون المواطن مع الحكومة في هذه المسألة من خلال الوعي الكامل بحجم المشكلة والسعي لإيجاد حلول لها يساهم بشكل كبير في الحد من مخاطر التضخم ويدعم ملف الأمن الغذائي المصري.

وأوضحت أنه على الرغم من انطلاق مشاريع عملاقة في قطاعات عدة مثل البناء والتعمير وتطوير العشوائيات واستغلال الطاقة والنهوض بالبنية التحتية، إلا أن الدولة تضع الأمن الغذائى على قائمة أولوياتها ولم تنشغل بالمشروعات القومية والمبادرات الكبرى التي تعمل على تحسين حياة المواطن المصرى وتيسير سبل راحته دون أن تلتفت إلى ملف الاكتفاء الذاتي وسد حاجة المواطن الغذائية.

وأضافت : "تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم ملف الأمن الغذائى سواء من خلال تطوير قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الخضراء ودعم المستثمرين في القطاع في محاولة لإنجاح تجربة زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية مع وجود فائض يسمح بزيادة الصادرات وخلق توازن اقتصادي وتوفير العملات الأجنبية".

ولفتت إلى أنه بعد الزراعة كانت الخطوة الهامة وهي التصنيع الغذائى كواحدة من الخطوات نحو توفير السلع الرئيسية للمواطنين دون الحاجة إلى الاستيراد، وجاء الصرح العملاق بالمنوفية، مدينة سايلو فودز ليؤكد على خطة الدولة في دعم الأمن الغذائي بمشروعات قومية كبرى، حيث تضم المدينة مجموعة من الصناعات الغذائية، على رأسها القمح والمخبوزات والمكرونة ولكل منها مصانع متخصصة تضمن الجودة وتطرح السلع بأسعار معتدلة.

وتابعت : "إن نسب ضخ تلك المصانع المتخصصة داخل مدينة سايلو فودز بالأسواق المصرية سيكون كبير، حيث تحتوي المدينة على عدد كبير من صوامع القمح بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢٣٠ ألف طن، كما يوجد مصنع مخصص لإنتاج المخبوزات بطاقة إنتاجية ٩ ألف طن، وآخر للمعكرونة بطاقة إنتاجية ١٥١ ألف طن .

وأكدت على أن توفير إنتاج غذائى محلى بمواصفات صحية عالمية، وبجودة تنافس في كبرى الأسواق، يشير إلى دخول مصر في حقبة جديدة في عالم الإنتاج الغذائي، يؤمن حاجة المواطن ويخدم الاقتصاد المصرى ويرفع معدلات الصادرات، لذلك يجب أن تكتمل سلسلة التضافر والتكامل بين المواطن والحكومة ووقف خطر التضخم وزيادة السكان السريع لضمان إنجاح التجربة من كافة جوانبها، فضلا عن اجتهاد المستثمرين ورجال الصناعة في تطوير آليات الإنتاج والتخزين والتغليف لتوفير منتج ينافس غيره من المنتجات الغذائية العالمية .