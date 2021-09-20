جامعة السويس تنظم قوافل توعوية لمحو الأمية بمناطق حى الجناين

نظمت جامعة السويس، قوافل توعوية للمساهمة في محو أمية سكان قرى حي الجناين بالقطاع الريفي برعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وأوفدت جامعة السويس قافلتين توعويتين استهدف مسئولوها سكان منطقتي محيط مركز شباب السيد هاشم ، وقرية أبو عارف التابعتين لحي الجناين بالسويس، في إطار مشروع مساهمة جامعة السويس في محو الأمية.

وشارك بالقافلتين ٩٥ طالبا وطالبة من طلاب الجامعة، وتهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية تدعيم فكر محو أمية بين المواطنين، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجا.

وبذل الطلاب جهدا كبيرا في التوعية بأهمية محو الأمية وقد شهدت القوافل إقبالا كبيرا من قبل أهالي المناطق ممن لديهم الرغبة في التعلم.

واستطاع الطلاب إقناع عدد كبير من سكان المناطق المذكورة على الالتحاق بفصول تعليم القراءة والكتابة.

وأجرت القوافل امتحانات فورية للراغبين لتسهيل حصولهم على شهادات محو الأمية.

قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين

قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين

قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين

قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين

قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين

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قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين

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