الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة السويس تنظم قوافل توعوية لمحو الأمية بمناطق حى الجناين

قوافل جامعة السويس
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين

نظمت جامعة السويس، قوافل توعوية للمساهمة في محو أمية سكان قرى حي الجناين بالقطاع الريفي برعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وأوفدت جامعة السويس قافلتين توعويتين استهدف مسئولوها سكان منطقتي محيط مركز شباب السيد هاشم ، وقرية أبو عارف التابعتين لحي الجناين بالسويس، في إطار مشروع مساهمة جامعة السويس في محو الأمية.

وشارك بالقافلتين ٩٥ طالبا وطالبة من طلاب الجامعة، وتهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية تدعيم فكر محو أمية بين المواطنين، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجا.

وبذل الطلاب جهدا كبيرا في التوعية بأهمية محو الأمية وقد شهدت القوافل إقبالا كبيرا من قبل أهالي المناطق ممن لديهم الرغبة في التعلم.

واستطاع الطلاب إقناع عدد كبير من سكان المناطق المذكورة على الالتحاق بفصول تعليم القراءة والكتابة.

وأجرت القوافل امتحانات فورية للراغبين لتسهيل حصولهم على شهادات محو الأمية.

 

 

 

 

قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
FB_IMG_1632136722107
FB_IMG_1632136722107
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
FB_IMG_1632136718118
FB_IMG_1632136718118
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
قوافل جامعة السويس لمحو أمية سكان قرى الجناين
قوافل جامعة جامعة السويس قرى الجناين محو الأمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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