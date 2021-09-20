ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم إلحاق أبنائهم بكليات عسكرية بالغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاطًا احتياليًا فى النصب والاحتيال على المواطنين، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين في حقه، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من (5 أشخاص، وجميعهم مقيمين مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية)، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاق أبنائهم بالكليات والمعاهد العسكرية، وتعيين أحد الشاكين بإحدى الجهات الحكومية، مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولي تلك الجهات "على خلاف الحقيقة" .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.