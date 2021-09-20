الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق جلسة البرلمان اللبناني لعرض بيان الحكومة الجديدة

البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني

انطلقت جلسة مجلس النواب اللبناني ظهر اليوم الإثنين، التي دعا لها رئيس المجلس نبيه بري لدراسة البيان الوزاري الذي أعدته الحكومة الجديدة وذلك لمناقشة البيان والتصويت على منح الثقة للحكومة.

وبدأت الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري الذي دعا للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء قبل أن يبدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تلاوة البيان الوزاري لحكومته.

وتعهدت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري، بالتفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي "بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية".

وأشار بيانها الوزاري إلى الالتزام بإعادة التفاوض مع الدائنين، "للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام"، بعدما تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد مستحقات بمليارات الدولارات من سندات "يوروبوندز".

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، قد وقعا مرسوم تشكيل الحكومة في 10 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أكثر من شهر على تكليف ميقاتي عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة، حيث اعتبر رئيس مجلس الوزراء الجديد أنه يتعين عليه "اتباع منهجية حكومية وسياسية جديدة، عنوانها استعادة العلاقات مع كل الدول، وخصوصًا الدول العربية".

يشار إلى أنه يوم الخميس الماضي، أعلن البرلمان الأوروبي عن اتخاذه عدة قرارات بخصوص الحكومة اللبنانية.

وأفادت وكالة رويترز أن البرلمان عقد النية على الدعوة لتطبيق عقوبات رادعة على لبنان، في حال فشل الحكومة الجديدة.

وأوضح النائب الأوروبي كريستوف غرودلير في مقطع مصور مقتضب على حسابه الرسمي على تويتر، أن البرلمان سيصدر اليوم قرارًا مهمًا ضد السياسيين الفاسدين في لبنان، وأضاف أن القرار المذكور سيتضمن عدة نقاط أبرزها إدانة عرقلة التحقيق في الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، مخلفًا مئات القتلى والجرحى.

بيروت البرلمان اللبناني لبنان

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وائل لطفي

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