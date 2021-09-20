الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مسلسل «ذا كراون» يتصدر حفل جوائز إيمي للأعمال التلفزيونية

مسلسل ذا كراون
مسلسل ذا كراون

تصدر مسلسل " ذا كراون" قائمة الفائزين بجوائز ايمي للأعمال التلفزيونية، حيث حصل على سبع جوائز.
 

وحصل المسلسل على جائزة أفضل مسلسل درامي متغلبا على مسلسلات ذا بويز،و بريدجتون، وذا هاندميد تيل.


وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الممثلة أوليفيا كولمان فازت بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن تجسيدها لشخصية الملكة إليزابيث في الموسم الرابع من المسلسل.
 

وحاز الممثل جوش اوكونور على جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي بعد تجسيده لشخصية الأمير تشارلز، كما حصلت الممثلة جيليان اندرسون على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن تجسيدها لشخصية رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر في المسلسل.

وفاز الممثل  توبياس مينزيس على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن تجسيده لشخصية الأمير فيليب.

وفازت الممثلة كيت وينسلت على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم قصير عن دورها في مسلسل " ماري اوف ايست تاون".

 وحازت الممثلة والكاتبة ميكايلا كول على جائزة أفضل كاتبة لمسلسل أو فيلم قصير عن  مسلسل " اي ميد ديستوري يو" ، لتدخل التاريخ لكونها أول امرأة من أصحاب البشرة السوداء تفوز بهذه الجائزة.

 وحصل المسلسل " تيد لاسو" على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، كما حصل بطلاه الممثلة هانا وادينجهام و الممثل بريت جولدستين على جائزتي أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي.

رغم أن منظمي حفل جوائز إيمي اضطروا مجددا لتغيير هيئته عن أيامه الخوالي التي كان فيها يعرض في وقت ذروة المشاهدة، إلا أن نجوم الحفل تسلموا أعلى تكريم في عالم الإنتاج التلفزيوني وسط أجواء لم تظهر فيها أن تلك هي السنة الثانية من إقامة الحدث في ظل جائحة كوفيد-19.

وصل ذلك لدرجة أن المضيف الأول للحفل الذي أقيم مساء أمس الأحد، وهو الممثل الكوميدي والكاتب سيث روجن أطلق النكات بشأن وجود مئات الحضور دون كمامات في منطقة مغلقة دون أي إشارة على التباعد الاجتماعي وقال إن ذلك يجعله قلقا رغم أن حصول الحاضرين على اللقاح كان إلزاميا.

ذا كراون الملكة إليزابيث جوائز إيمي الأمير تشارلز رئيسة وزراء بريطانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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