وزير النقل ووفد البنك الدولي يتفقدان معدلات تنفيذ برج التحكم المركزي CTC

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزيرالنقل جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات السكك الحديدية، بدأها الوزير بمتابعة مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات علىخط القاهرة الاسكندرية بطول 208كم والذي تنفذه شركة تاليس الإسبانية العالمية ورافقه خلال الجولة وفد البنك الدولي برئاسة المهندس /إبراهيم دجاني المدير الأقليمي لقطاع النقل بالشرق الأوسط.

وتفقد الوزير أعمال إنشاء برج التحكم المركزي للخط (CTC) بمهمشة حيث اطلع الوزير ووفد البنك الدولي على معدلات تنفيذ البرجحيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بنسبة 100% وجار استكمال توصيل البرج بباقي أبراج الخط كما أوضح مدير المشروع انهذا البرج سيتم التحكم من خلاله بعد الانتهاء من تتنفيذ المشروع في كافة عناصر الإشارات وكافة الابراج بطول الخط كما سيتم متابعةكافة القطارات العاملة على الخط من خلال الشاشات الموجودة بالبرج كما ان المبنى مجهز لاستيعاب 3 خطوط إضافية محدثة ومقوماتالمبنى جاهزة لإضافة مبني تحكم مركزي ووجه الوزير قيادات وزارة النقل والسكة الحديد بسرعة دراسة وتخطيط إنشاء مركز تحكم مركزيرئيسي لكافة خطوط السكك الحديدية وشبكة القطارات الكهربائية السريعة.

وأكد وزير النقل على قيادات هيئة السكة الحديد سرعة الانتهاء من هذا المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة (نهاية ديسمبر 2021) نظراً لأهميته الكبيرة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخط وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصرالبشري، لافتاً إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث (EIS) ، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادةSIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم).

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٩ برج رئيسي و ١٥ برج ثانوي و ٨٠ مزلقان ) و تم حتى الآن دخول 14 برج رئيسي الخدمة و12 أبراج ثانوية و67 مزلقان، لافتاً إلى أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 1900 كم، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه.

ومن جانبه أشاد المهندس إبراهيم الدجاني مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي بالتعاون الإيجابي معوزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر في مجالات النقل المختلفة ومنها تمويل تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة الاسكندريةبطول 208كم مشيراً إلى أن هذا التعاون في مجال تطوير السكة الحديد يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي المصري ويقلل من تكلفة النقلويعمل تحسين سلامة وامن نقل المواطنين والبضائع ويساهم في زيادة عدد الرحلات بخطوط السكة الحديد ويحسن الخدمة المقدمة لجمهورالركاب لافتا الى الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك الدولي بالتعاون مع الجانب المصري في تقليل الانبعاثات الكربونية لوسائل المواصلات المختلفة.