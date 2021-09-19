الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: نجاح المبادرة الرئاسية في علاج ضعف وفقدان السمع لمليوني طفل إنجاز

النائب عرفة صالح
النائب عرفة صالح

أشاد النائب عرفة صالح عضو مجلس النواب، بالآثار الإيجابية المتعددة للمبادرات الصحية الرئاسية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يستفيد منها الملايين سواء كانوا صغارًا أو كبارًا وتتحملها الدولة ووزارة الصحة.

وأشار صالح في بيانه اليوم الأحد، إلى فحص نحو مليونى طفل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، بدءا من عمر يوم وحتى 28 يومًا، منذ انطلاق المبادرة قبل نحو عامين في سبتمبر 2019.

وشدد عضو مجلس النواب، على شمول المبادرة لمئات الآلاف من الأطفال المصريين وما يزيد عن 6 آلاف طفل من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وزيادة عدد مراكز الفحص إلى نحو 3500 وحدة صحية في جميع المحافظات المصرية، وإضافة خانة الفحص السمعي لشهادة الميلاد الخاصة بالطفل.

وقال النائب إن الاهتمام بصحة الطفل مبكرًا والكشف السمعي عنه، يؤكد أن الدولة تولي الملف الصحي وبتوجيهات ورؤية مباشرة من الرئيس السيسي أولوية خاصة جدا وهذا لم يكن موجودا في السابق، معتبرا المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع عن الأطفال، واحدة من المبادرات الصحية العظيمة التي أفادت ملايين الأطفال ولا تزال مستمرة في عطاءها.

 

النائب عرفه صالح مجلس النواب وزارة الصحة فحص المبادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

مصر مليئة بالمبدعين.. «المتحدة» تعلن تفاصيل التعاون مع 16 شركة إنتاج فنى

«فيديو مرعب».. لحظة دهس الشيخ هانى الشحات فى مدينة نصر

بعد عرض قصته فى «الدستور».. نقل «عمرو» إلى مستشفى بنى سويف التخصصى

أول تعليق من كريم فهمى بعد خروجه من المستشفى بعد جلطة الرئة

يخضع لجراحة ثانية غدًا.. نضال الشافعي يطلب الدعاء من جمهوره

ننشر تشكيل محاكم القضاء الإدارى 2020- 2021 (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى

خدعة للتضليل.. لماذا كذب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن مكان الأسيرين؟