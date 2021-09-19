برلماني: نجاح المبادرة الرئاسية في علاج ضعف وفقدان السمع لمليوني طفل إنجاز

أشاد النائب عرفة صالح عضو مجلس النواب، بالآثار الإيجابية المتعددة للمبادرات الصحية الرئاسية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يستفيد منها الملايين سواء كانوا صغارًا أو كبارًا وتتحملها الدولة ووزارة الصحة.

وأشار صالح في بيانه اليوم الأحد، إلى فحص نحو مليونى طفل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، بدءا من عمر يوم وحتى 28 يومًا، منذ انطلاق المبادرة قبل نحو عامين في سبتمبر 2019.

وشدد عضو مجلس النواب، على شمول المبادرة لمئات الآلاف من الأطفال المصريين وما يزيد عن 6 آلاف طفل من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وزيادة عدد مراكز الفحص إلى نحو 3500 وحدة صحية في جميع المحافظات المصرية، وإضافة خانة الفحص السمعي لشهادة الميلاد الخاصة بالطفل.

وقال النائب إن الاهتمام بصحة الطفل مبكرًا والكشف السمعي عنه، يؤكد أن الدولة تولي الملف الصحي وبتوجيهات ورؤية مباشرة من الرئيس السيسي أولوية خاصة جدا وهذا لم يكن موجودا في السابق، معتبرا المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع عن الأطفال، واحدة من المبادرات الصحية العظيمة التي أفادت ملايين الأطفال ولا تزال مستمرة في عطاءها.