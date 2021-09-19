الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المترو: خفض سرعة القطارات فى المحطات السطحية فقط

المترو
المترو

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق إنه سيتم خفض سرعة القطارات في الخط الأول للمترو في المحطات السطحية، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتسبب ارتفاع درجات الحرارة مع السرعة العادية في وجود مشاكل فنية داخل القطارات أثناء مسيرها.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك تعليمات مشددة بضرورة التأكد من صيانة كافة القطارات، وذلك منعا لحدوث أى مشاكل فنية داخل القطارات مما يتسبب في تعطل مصالح المواطنين، خاصة أن مرفق المترو يتردد عليه عدد ضخم من الركاب يوميا.

وأشارت المصادر إلى أن خفض سرعة القطارات لن يؤثر بشكل سلبي على حركة القطارات ولا التقاطر، وذلك لأن خفض السرعة لن يتم تطبيقه على الخط بالكامل ولكن على المحطات السطحية فقط.

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة إنشاء ميناء المكس، والتي تضم أعضاء من كل من محافظة الإسكندرية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة العامة للمساحة، موقع ميناء المكس الجديد ومتابعة الأعمال الجارية بالمشروع، في ضوء توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إنشاء ميناء المكس بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة، خلال تفقده مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية أوائل هذا الشهر.

وتابع الوزير أعمال الرفع المساحي لموقع  الميناء الجديد، وتفقد الأماكن الخاصة بالأولويات العاجلة للرفع المساحي شمال طريق المكس في المسافة من ترعة النوبارية حتى ميناء الدخيلة، لسرعة البدء في أعمال الرسومات التخصصية والتصميمية النهائية للميناء، والبدء في التنفيذ، كما وجّه الوزير بسرعة البدء في أعمال التطهير بالمناطق المتاحة من الميناء. 

وأكد وزير النقل خلال جولته ضرورة العمل على مدار الساعة لإنجاز كافة الأعمال، خاصة أنه بعد الانتهاء من إنشاء ميناء المكس وتطوير ميناءي الإسكندرية والدخيلة، في نهاية عام 2024 سيكون ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط، مشيراً إلى أن ميناء المكس سيشتمل على 7 أرصفة بطول 3.5 كم، وأعماق تصل 18-20 مترا، وساحات تخزين تقدر بـ3.5 كم2، وستصل تكلفته إلى 12 مليار جنيه.

وفي ختام الجولة، اجتمع الوزير مع أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة إنشاء ميناء المكس، وبحضور عدد من أهالي المكس ونجعي أسو والألومنيوم، حيث أكد الوزير أن ميناء المكس مشروع قومي سيخدم الدولة المصرية بشكل عام وأهالي الإسكندرية بشكل خاص، وسيوفر عددا كبيرا من فرص العمل لأهالي الإسكندرية.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المالكة لأي أراضٍ أو عقارات في حيز مشروع ميناء المكس، لتقدير التعويضات العادلة لهم وفقا للمنهجية المتبعة من هيئة المساحة المصرية، كما أن الصيادين لن يضاروا، مضيفاً أنه بالنسبة لبعض الاستفسارات الخاصة بنجعي «أسو والألومونيوم»، تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتم توفير شقق بديلة لكافة الأهالي في بشاير الخير، وفقاً للأطر القانونية المحددة في كافة الحالات، مضيفاً أنه على كل مواطن في هذه المناطق أن يطمئن تماماً، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن عند تنفيذ أي مشروع قومي.

المترو السطحية اليوم خفض السرعه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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