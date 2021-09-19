150 عامًا على ميلادها.. عرض أوبرا عايدة ثلاثة ليالٍ على مسرح النافورة

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمرور 150 عامًا على ميلاد أوبرا عايدة حيث تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني إيمان مصطفى العرض الأسطورى الخالد بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالى إليو أورتشولو ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة بقيادة وتدريب كارمين كولنجلي، من إخراج هشام الطلي، وذلك على مدار ثلاثة ليالٍ متصلة فى الثامنة مساءًا الأربعاء، الخميس والجمعة 22، 23 و 24 سبتمبر على مسرح النافورة.

يؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع عدد من الفنانين الأجانب هم إيمان مصطفي بالتبادل مع البلغارية إلينا بارانوفا فى دور عايدة، عمرو مدحت بالتبادل مع الإيطالي داريو دى فييترى فى دور رادميس، مصطفى محمد بالتبادل مع عماد عادل فى دور اموناصرو، جيهان فايد بالتبادل مع جولى فيظى في دورأمنيرس، رضا الوكيل في دور رامفيس، عزت غانم بالتبادل مع أسامة جمال فى دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة، تامر توفيق بالتبادل مع إبراهيم ناجى فى دور الرسول.

المعروف أن أوبرا عايدة كتبها الموسيقار الإيطالى العالمي “فيردي” عن قصة عالم الآثار الفرنسي أوجست مارييت التى تخلد انتصار المصريين على الأحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعوني راداميس فى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذي اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس حيًا لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهي الأوبرا باستسلامه فى قبره الذي سبقته إليه عايدة، وكان من المقرر أن تقدم أوبرا عايدة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس وحالت ظروف الحرب دون تقديمها آنذاك وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية فى 24 ديسمبر عام 1871 وتتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضاري وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذي يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة ولاقت نجاحًا كبيرًا عند عرضها فى مختلف دول العالم وأصبحت عملًا أساسيًا في ريبرتوار كل فرق الأوبرا العالمية.