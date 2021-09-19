اختفاء طفل فى ظروف غامضة بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها لكشف ملابسات اختفاء طفلٍ في ظروفٍ غامضة، عقب خروجه من منزله، لشراء بعض المستلزمات، بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مساعد وزير الداخلية، شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، بورود بلاغ باختفاء طفل عقب خروجه من منزله بدائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين اختفاء الطفل عبد الهادي عبد النبي السيد عبدالرحمن، 12 عامًا، يقيم ناحية قرية قاو عيسى، بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

بسؤال والده عبدالنبي السيد، 47 عامًا، يقيم بدائرة المركز، تبين أن الطفل خرج من منزله امس لشراء بعض المستلزمات الخاصة بالمنزل من أحد المحال التجارية بالقرية، ولم يعد إلى منزله حتى اللحظة.

جارٍ تكثيف الجهود وسؤال الجيران وشهود عيان بالمنطقة، للوقوف على ملابسات الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كانت اختفت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وحررت أسرة الطفلة بلاغًا باختفائها بمركز شرطة طما، منذ 4 أيام، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة، فيما توفيت جدة الطفلة لأمها حزنًا على فراقها لأنها كانت شديدة التعلق بها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد باختفاء طفلة عقب خروجها من منزلها بدائرة مركز طما، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص اختفاء طفلة تُدعى «هاجر.ا.م» 13 عامًا تلميذة، تقيم بدائرة مركز طما، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض المستلزمات الخاصة بها، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

وتسود حالة من الحزن لدى أفراد الأسرة لمرور 4 أيام على واقعة اختفاء الطفلة، وزادت أحزان الأسرة بعدما أدى اختفاء الطفلة إلى وفاة جدتها لأمها حزنًا على اختفاء الطفلة، نظرًا لتعلقها الشديد بها وأنها كانت دائمة السؤال عليها والتردد عليها بمنزلها وقضاء احتياجاتها.