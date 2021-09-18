ضبط أكثر من 200 مخالفة تموينية خلال أسبوع ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، على استمرار جهود الرقابة التموينية على كافة أنواع السلع بالأسواق والمجازر والمحال التجارة ، بجانب الرقابة على السلع الدوائية والمنشآت الصحية وغيرها ، وذلك من خلال خطة ميدانية يومية تشرف عليها الإدارات المختصة من ديوان عام المحافظة ومديرية التموين وبالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تم ضبط 200 مخالفة تموينية خلال أسبوع واحد "في الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجاري"، مشددا على تكثيف الحملات ، وأن تمتد للقرى والعزب ،مؤكدا على أهمية التواصل الفوري والدائم بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية،مع أهمية التأكيد على المشاركة المجتمعية ومزيد من التعاون من المواطنين مع الأجهزة المعنية في الإبلاغ على أية مخالفات يتم رصدها

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التموين وصفي عبد الله ، الذي أشار إلى أنه تم خلال هذه الفترة ، تحرير 116 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 20 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 22محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 20 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و20محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر للتصرف في 15 جوال دقيق مدعم، 17 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين و8 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، ومحضرين للتوقف عن مزاولة النشاط في أوقات العمل الرسمية.

في حين تحويل نوع الوقود بالمخابز من السولار إلى الغاز الطبيعي لعدد 275 مخبزا ضمن مبادرة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار وجاري تحويل باقي المخابز تباعا، فيما أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة،

وتم تحرير 4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و3 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و7 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها أجهزة المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 16 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، 16محضراً لجزارين وتجار لعدم حمل شهادات صحية، و11 محاضر لجزارين للذبح خارج المجازر الحكومية.

كما تم ضبط أحد التجار يقوم بتجميع 24 جوال دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم، و تحرير 3 محاضر لبدالين لتجميعهم سلع ومقررات تموينية تبلغ 42 ألف جنيها، بغرض بيعها في السوق السوداء أيضا

وتم تحرير محضرا لأحد البدالين لقيامه بالتصرف في سلع مدعمة بقيمة 1465 جنيها، وتحرير محضرين ضد المسؤولين عن محلات تجارية لقيامهم بممارسة النشاط دون ترخيص من الجهات المختصة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، في حين تم تحرير 5 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 2محضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسئول والعاملين بالمستودع.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب بعض عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير محضرين لمصنع أدوات كهربائية ومصنع عطور لعدم صلاحية المنتجات للاستخدام وفق ما ورد من تقارير المعامل المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالقاهرة، بينما تم تحرير محضر لأحد الصيدليات في حملة مشتركة مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، والتي أسفرت عن حيازة مكملات غذائية وأدوات طبيبة وجراحية مجهولة المصدروتم ضبط 1500سرنجة و500 كمامة و100 أنبوب حنجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات،

وتم تحرير محضر لأحد المسئولين عن إدارة مصنع لإنتاج حلوى الملبن بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية بدون تصريح وتم التحفظ على 400 عبوة منها قبل تداولها في الأسواق، بإجمالي 2 طن حلوى الملبن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.