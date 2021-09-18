السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

مدبولي يهنئ وزير الإسكان بفوز «المجتمعات العمرانية» بجائزة الأمم المتحدة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور عاصم الجزار

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، بجائزة "الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021"، في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان. 

كما هنأ رئيس الوزراء جميع العاملين بـ"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، لفوزهم بهذه الجائزة القيمة، عن  جدارة واستحقاق، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية، أولى "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" اهتمامه ورعايته، واتضح هذا من المهام الكبرى التي يكلف بها الهيئة، وكذا إشادته أكثر من مرة بما تنفذه الهيئة من مشروعات، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تعد إحدى الآليات المهمة التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق في المدن الجديدة خلال السنوات السبع الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس، سواء في مشروعات البنية الأساسية، أو الإسكان، والخدمات المختلفة، وهو ما أسهم في زيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة، وكذا الاستثمار، مؤكدا استمرار الدولة في خططها للتوسع العمراني المخطط، عبر إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية مخططة.

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، فازت بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.

وقال الوزير: تلقينا خطابا من مكتب المدير التنفيذى لبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة، يفيد بفوز الهيئة بالجائزة، من بين 170 ترشيحا من العديد من البلدان، من قبل لجنة الاختيار للجائزة، حيث رأت اللجنة بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة (NUCA) يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار: طبقا للخطاب الوارد إلينا سيقام حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021، خلال الاحتفال باليوم العالمى للبرنامج فى العاصمة الكاميرونية "ياوندى"، فى الرابع من أكتوبر المقبل، حيث تمت دعوة ممثل الهيئة للسفر إلى "ياوندى"، لتلقى هذه الجائزة المرموقة.

وتوجه وزير الإسكان بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، على ما يبذلونه من جهود غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة، حيث تُعد الهيئة ذراع الدولة فى التنمية العمرانية، مؤكدا أن الهيئة طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس فى زيادة موازنتها الاستثمارية سنويا، فبينما لم تزد موازنتها حتى عام 2013 عن 7 مليارات جنيه، أصبحت الآن موازنتها الاستثمارية تبلغ نحو 120 مليار جنيه، يتم إنفاقها سنويا فى مشروعات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالمدن الجديدة.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية جائزة الامم المتحدة للمستوطنات

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