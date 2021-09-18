السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

واقعة «السجود للكلب».. وصول المتهمين للمحكمة

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

وصل منذ قليل إلى مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، المتهمون الثلاثة في واقعة "اسجد لكلبي"، وهم الطبيب المتهم عمرو خيري وطبيب آخر وموظف إداري بمستشفى خاص، لارتكابهم  جريمة التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه وطلبهم منه بالسجود لكلب لحضور جلسة محاكمتهم وسط انتشار أمني مكثف.

محاكمة الأطباء المتهمين بالتنمر في واقعة "اسجد لكلبي"

 

وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طبيبان وشخص آخر يمارسون التنمر على ممرض ويطلبون منه السجود لـ"كلب"، وتحدثوا في الفيديو المشار إليه إلى أن الطبيب عمرو خيري يملك كلبًا ووجه حديثه  للممرض المسن قائلًا "اسجد لكلبي" لكن الممرض رفض، فاستمرت وصلة السخرية منه بعبارات وتعدٍ جسدي بأوامر من استشاري العظام عمرو خيري.

وهاجم بعض الأطباء على صفحاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، القبض على الأطباء المتورطين بتسجيل الفيديو وما به من أفعال يجرمها القانون، فيما أيد الكثير من الأطباء محاسبة المتهمين مطالبين بإعادة النظر في تنظيم العلاقة بين أطراف العاملين في المنظومة الطبية لصون كرامة الجميع.

النائب العام

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أحال 3 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأنكر الطبيب ما نسب إليه من اتهام مدعيًا قبول المجني عليه مثل المزاح المصوَّر، وهو ما نفاه المجني عليه بدوره، مقرًّا بصحة تصويره المقطع المشار إليه نافيًا نشره، مدعيًا اختراقَ هاتفه منذ فترة، ما قد يكون السبب في نشر المقطع دون علمه.

واتخذت النيابة العامة قرارات حاسمة، تجاه المتهمين في الواقعة التي أثارت الرأي العام التي كان فاعلوها طبيبين وموظفًا بالمستشفى، ونسبت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام 4 اتهامات يواجهها المتهمون في تلك الواقعة، وتعرض  في هذا التقرير الاتهامات التي يواجهها المتهمون في تلك القضية، وهي:

- التنمر على ممرض بالمستشفى ممَّن لهم سلطة عليه بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي.

 

 

الطبيب عمرو خيري المحكمة الاقتصادية موضع السخرية موقع التواصل الاجتماعي السجود كلب

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وائل لطفي

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