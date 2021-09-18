السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يعقد قمة افتراضية حول كورونا الأربعاء المقبل

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية حول فيروس كورونا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل.

وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني - بأن هذا الاجتماع يدور حول توسيع وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة "كوفيد-19".

وأوضح البيان أن بايدن يهدف إلى البناء على التجمعات السابقة لقادة العالم والوزراء في منتديات مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرهم لحشد المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى جانب قادة العالم للتوافق حول رؤية مشتركة لهزيمة فيروس "كورونا" معًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سوف تطالب المشاركين في القمة بالالتزام بأعلى مستوى من الطموح.

واختتم البيت الأبيض بيانه "أنه سيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لمشاركته في القمة المرتقبة خلال الأيام المقبلة".
 

 

البيت الأبيض كورونا وباء كورونا بايدن الولايات المتحدة

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