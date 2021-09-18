زيادة 20 ضعفا في تجارة الصين مع الدول الأخرى

أظهرت بيانات رسمية أن تجارة الصين مع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون زادت بواقع 20 ضعفا في الفترة من عام 2001 إلى 2020.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن وزارة التجارة اليوم السبت أن حجم التجارة بين الصين وهذه الدول بلغ 245 مليار دولار أمريكى العام الماضى، ارتفاعا من 12 مليار دولار في عام 2001، وفقا لوزارة التجارة.

وأوضحت الوزارة أنه حتى نهاية شهر يوليو، تجاوز إجمالي الاستثمارات الصينية في الدول الأخرى الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون 70 مليار دولار، وتجاوزت قيمة المشاريع المتعاقد عليها من قبل الشركات الصينية في هذه الدول 290 مليار دولار.

وفي الفترة الحالية تمر الصين بأزمة فيروس كورونا حيث يتوقع خبير اقتصادي بارز، تراجع النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى مستويات تقترب من الصفر، مقارنة بالأشهر الماضية، وذلك في ظل تشديد الحكومة الصينية قيود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوقع كريستوف بارو، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة "ماركت سيكيوريتيز"، انخفاض نمو الناتج المحلي للاقتصاد الصيني على مدار العام بأقل من 8% .

وقال بارو:"أرى أن الاقتصاد الصيني سيشهد تباطؤا بشكل حاد خلال الربع الثالث، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تدابير مكافحة الفيروس، فضلا عن القيود المفروضة على الممتلكات".

وكان بارو الخبير الاقتصادي صاحب أعلى تصنيف في توقعات وكالة بلومبرج للاقتصاد الصيني العام الماضي.

وتعد توقعات بارو بشأن نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 0.3% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، هي أقل من متوسط التقدير البالغ 1.1% والذي توصل إليه استطلاع أجرته بلومبرج مع خبراء اقتصاد.

كما توقع بارو تراجع نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، مقارنة بمتوسط نمو بنحو 8.4% تتوقعه مؤسسة ماركت سيكيوريتيز.

تأتي توقعات بارو بعدما أظهرت البيانات الشهرية تراجع نمو الاقتصاد الصيني بشكل حاد خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بسبب تراجع مبيعات قطاعي التجزئة والعقارات.

وفرضت الصين قيودًا جديدة أكثر صرامة على السفر وذلك في محاولة للتصدي للطفرة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، والتي ظهرت في البلاد في أواخر يوليو الماضي.