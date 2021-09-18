ورش حرفية لتمثيل المونودراما بمهرجان إيزيس لمسرح المرأة

ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة ــ دورة فتحية العسال، والتي تستمر حتى ٢١ سبتمبر الجاري، تعقد في الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، ورشة فى حرفية تمثيل المونودراما للفنانة الهولندية آن مارى دى بروين بالتعاون مع السفارة الهولندية فى القاهرة.

وتتناول الورشة تسليط الضوء علي ما هو الشيء الأهم بالنسبة لممثل المونودراما، وهل هي لحظة الوجود بمفرده على خشبة المسرح؟ التنفس، عرض النص، العلاقة مع الجمهور، المدى الواسع للمعاني من خلال كلمات بسيطة.

كما تتطرق الفنانة الهولندية آن مارى دى بروين، في الورشة إلي تجربتها الشخصية في المسرح، وعملها في هولندا والوقت الذي قضته مع فرقة شكسبير في ماساشوستس بأمريكا.

وتخرجت آن مارىدي بروين، من جامعة الفنون في أرنهيم بهولندا عام 2004، وعملت بالتمثيل والإخراج لبضع سنوات مع فرق مختلفة، ثم قامت بتأسيس فرقتها الخاصة باسم Het VijfdeBedrijf أو "الفصل الخامس" فى عام 2008، وتهتم بشكل خاص بالمونودراما والأداء الفردي وتركز بشكل خاص على الأعمال الأدبية الكلاسيكية فى محاولة لإعادة تقديمها برؤية معاصرة، تغلف الأحداث المأساوية بإطار كوميدى ساخر، ونظرا لأن العديد من الأعمال التى قامت بالعمل عليها هى للكاتب الإنجليزي وليام شكسبير انضمت منذ عام 2017 إلى مؤسسة شكسبير فى ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبجانب إدارتها للفرقة وإنتاج عروضها تعمل آن ماري مع مؤسسات أخرى أيضا كمنتجة وممثلة ومخرجة وكاتبة ومحاضرة.

ــ أماكن وعروض المهرجان لهذا اليوم

تتوزع عروض الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، علي عدة أماكن، ففي السادسة من مساء اليوم، يستقبل مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية في باب اللوق، العرض الأردني "قفص الطيور".

العرض من إخراج وتمثيل سميرة الأسير، ومن بطولة: محمد عبدالرحيم ، مجد عيد، إبراهيم شحاده، عدي حجازي. سينوغرافية عناد بن طريف.

ويتناول عرض "قفص الطيور"، مفهوم الخوف من الحرية، الخوف من العظمة، الخوف من الفشل. تضع البشرية نفسها في قفص من الأمان وتختار الرضا المخبأ تحت ستار القناعة الذاتية، لكن ما هو الثمن؟

"قفص الطيور" هي كوميديا ساخرة سوداء تسلط الضوء على الأماكن المظلمة في مجتمعاتنا العربية. تواجه ثالثة طيور محبوسة شياطينها عندما يدخل طائر بري القفص، ويقلب حياتهم رأسًا على عقب من خلال منحهم إمكانية الحرية.

يليها في الثامنة وعلى مسرح الفلكي أيضا، العرض المصري "المطبخ"، والعرض مستوحى من أحداث حقيقية لسيدة تجد نفسها في بيتها محاصرة بين الزوج، وعاملة جنس تتردد علي زوجها، لتنشأ صداقة غريبة بين الزوجة وبين عاملة الجنس، تقلب حياتهما رأسا على عقب.

عرض "المطبخ" من تأليف وإخراج محمد عاد، وبطولة: لبنى المنسي، أحمد شكري، مارينا مجدي، وأحمد عادل، تأليف موسيقي معتز الأدهم. ديكور سلمى أبو الفضل، وملابس لبنى المنسي .

ــ العرض المصري "كارمن" على مسرح الهناجر

يحتضن مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية العرض المصري "كارمن"، وهي قصة امرأة حرة الإرادة من الغجر والتي أحبت جنديا في لحظة معينة، كما أصاب سحرها الجندي أيضا، ولكنه اضطر لإطاعة الأوامر والقبض عليها بعد أن تم اتهامها بطعن زميل له أثناء معركة عنيفة.

وأغرم الجندي بها فقد أحبها ولكنه خسر نفسه وهو يكافح للتوفيق بين عالمين أو مختلفين، الأول هو اتباع القواعد التي نشأ عليها للعيش بطريقة صحيحة؛ بينما يعتمد العالم الثاني على تقبل أسلوب الحياة القائم على اتباع وقبول نمط الحياة القائم على العاطفة والإرادة والذي برغم صعوبته فهو الأسلوب الذي يشبه كارمن في اتباع قلبها. ترك الجندي حياته الآمنة وذهب ليعيش مع كارمن بطريقة حياتها، ولكنه لم يتمكن من فهم او التعايش مع ما وضعه نفسه، وبالتالي ضل طريقه بدلا من اكتشاف رحلته الخاصة.

عرض "كارمن"، من تأليف لودفيج هالفي وهنري ميلهاك، ترجمة ومعالجة وإخراج ريم حجاب، ومن بطولة الممثلون: أحمد عادل، أحمد مرعى، أدهم شكر، إيمان ثابت، حسين الشافعي، رانيا زهرة، سلمى طارق، مارينا مجدى، محمد جاد، محمد السوري، محمد غزاوي، محمد محمود، مريم منصور، منى أبو ضيف، نور هاشم،ومساعد مخرج محمد السوري، سما كمال، مهندس ديكور محمد العبد، مصمم إضاءة صابر السيد، مصمم أزياء ريهام زهرة، تأليف موسيقى سعد ممدوح، تصميم لوحة الدعاية وليد طاهر، مخرج منفذ محمد كرار.

