لحظة تشييع جثامين أب و3 من أبنائه «ضحايا المخلل» في بني سويف (فيديو)

شيع أهالي مدينة بني سويف، جثامين أب و3 من أبنائه، لقوا مصرعهم صعقًا بالكهرباء داخل مصنع مخللات خاص بهم، أثناء إجراء أعمال تنظيف وتطهير أحد أحواض تخزين المخللات.

وخرجت الجنازة الجماعية للأب وأبنائه الثلاثة من مسقط رأسهم في حي الأباصيري، عقب تأدية الصلاة عليهم أمام مسجد بني سويف الجديدة وسط مشاركة المئات، وحالة الحزن التي انتابت الجميع.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية الأمن، يفيد بمصرع أب و3 من أبناءه داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة.

لحظة تشييع جثامين أب و3 من أبنائه

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، حيث جرى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، وانتقل اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف يرافقه المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، والقيادات الأمنية بمديرية أمن بني سويف إلى محل الواقعة.

لحظة تشييع جثامين أب و3 من أبنائه

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية لحادث وفاة صاحب مصنع مخلل، و3 من أبنائه، الجمعة، أنهم تعرضوا لماس كهربائي من ماتور " طرمبة" أثناء تنظيفهم لحوض تخزين المخلل الذي يحتوي على مياه داخل المصنع الخاص بهم، بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بنى سويف، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين أن المتوفين هم: أحمد سيد طايع 50 سنة، مقيم بني سويف، صاحب مصنع مخلل، وأبنائه: بلال، 19 عامًا، وعبد الله 18 عامًا، وأدهم 14 عامًا، وجرى تحرير محضر بالحادث ونقل الجثث إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثامين.