الأمن العراقي يلقي القبض على 7 أجانب حاولوا التسلل لبغداد

أعلنت الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على 7 أجانب حاولوا التسلل إلى بغداد، بشكل غير شرعي.

وقالت الداخلية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- إنه "بناء على معلومات دقيقة وردت الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد عن نية 7 أجانب الدخول الى العاصمة بغداد بدون ترخيص رسمي قادمين من إقليم كردستان، ووجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة اللواء حسن خنجر مدير المديرية المذكورة لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وأضافت، أنه "تم القاء القبض عليهم وعددهم ٧ احدهم يحمل الجنسية التركية و٦ يحملون الجنسية السورية وتبين دخولهم غير شرعي وتم التحفظ عليهم وتسليمهم الى مديرية شؤون الاقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".



وعلى صعيد آخر.. أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 3 آلاف و559 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و970 ألفًا و746 إصابة.

وأضافت الوزارة- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"- أن عدد حالات الشفاء بلغ 6 آلاف و633 حالة، كما تم تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بالمرض، مشيرة إلى تلقي 90 ألفًا و83 شخصًا للقاح مضاد لفيروس كورونا في 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و354 ألفًا و541 شخصًا.

وأوضح البيان أن عدد حالات الشفاء الكلي من المرض منذ بدء الجائحة بلغ مليونًا و852 ألفًا و791 شخصًا، وبلغت حالات الوفاة الكلية 21 ألفًا و739 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.