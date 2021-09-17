4 خطوات لاستعادة كارت الشحن المفقود الخاص بعداد الكهرباء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خطوات استعادة كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء في حالة فقده.

ونشرت الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الخطوات التي يجب أن يتبعها المشترك سواء كان مالك أو مستأجر الوحدة الذي فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع وهي كالآتي:

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

4- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع كما يجب أيضًا تقديم عقد الإيجار موثقًا عن مدة الإيجار.

وبعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى اليوم نفسه.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أعلن عن وجود 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بمرفق الكهرباء ولم يتم حلها عن طريق شركة الكهرباء.

وكشف الجهاز من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن هذه المنافذ وهى كالآتي:

1- مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73 -بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- الاتصال على التليفون رقم 23421476 (داخلي 154).

خطوات تقديم الشكاوى

كما حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الخطوات التي تتحرك من خلالها ثم تلجأ إليه لحل مشكلتك في حالة تعثر الحل عن طريق شركات الكهرباء، ويدرسها طبقًا للخطوات التالية:

1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2. إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء.

3. على أن يقوم الشاكي:

• استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة.