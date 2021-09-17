التحالف الدولى يجرى عملية تبديل لقواته العسكرية المتمركزة بالعراق

أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، اليوم الجمعة، عزمه إجراء عملية تبديل للقوات المشاركة في التحالف والمتمركزة في العراق، في إطار الدعم والحماية.

وذكر التحالف، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، أنه سيجري عملية تبديل لقواته خلال سبتمبر الجاري، في القواعد العسكرية العراقية التي تضم قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف، مضيفًا أن القوات الجديدة ستتولى "مهام الدعم والحماية".

وأشار إلى أن معركة مواجهة "داعش" لم تكتمل بعد، حيث إن القوات العراقية باتت تقود العمليات ضد التنظيم المتشدد، فيما تحولت مهمة التحالف من مهمة القتال المباشر إلى تقديم المشورة والمساعدة والدعم دون المشاركة بمهام في الميدان.

وكان التحالف أعلن، في 10 سبتمبر، أن قواته في العراق بدأت أولى خطوات التحول من المهام القتالية للاستشارية المقرر العمل بها مطلع العام المقبل.