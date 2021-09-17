الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف الدولى يجرى عملية تبديل لقواته العسكرية المتمركزة بالعراق

عملية تبديل لقوات
عملية تبديل لقوات العسكرية المتمركزة بالعراق

أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، اليوم الجمعة، عزمه إجراء عملية تبديل للقوات المشاركة في التحالف والمتمركزة في العراق، في إطار الدعم والحماية.

وذكر التحالف، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، أنه سيجري عملية تبديل لقواته خلال سبتمبر الجاري، في القواعد العسكرية العراقية التي تضم قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف، مضيفًا أن القوات الجديدة ستتولى "مهام الدعم والحماية".

وأشار إلى أن معركة مواجهة "داعش" لم تكتمل بعد، حيث إن القوات العراقية باتت تقود العمليات ضد التنظيم المتشدد، فيما تحولت مهمة التحالف من مهمة القتال المباشر إلى تقديم المشورة والمساعدة والدعم دون المشاركة بمهام في الميدان.

وكان التحالف أعلن، في 10 سبتمبر، أن قواته في العراق بدأت أولى خطوات التحول من المهام القتالية للاستشارية المقرر العمل بها مطلع العام المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

بريطانيا ترفع مصر من القائمة الحمراء لكورونا

غلق كوبرى «ترسا الجديد» بالجيزة 5 أيام

محمد صلاح يتلقى خبرًا سارًا قبل مواجهة ليبيا فى تصفيات المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة