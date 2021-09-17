مهرجان «إيزيس» الدولي.. «الأنسة جولي» تحتفل برأس السنة الصينية «أونلاين»

يقدم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بالتعاون مع المعهد الثقافي البريطاني «ستريمنج أون لاين» عرض «الأنسة جولي» لصانعة المسرح البريطانية الصينية «إيمي انج» وتدور أحداثه في مدينة هونج كونج أثناء احتفالات ليلة رأس السنة الصينية عام 1940.

جولي ابنة حاكم الجزيرة البريطاني تقتحم حفل الخدم في الدور الأرضي، وما بدأ على أنه مجرد لعبة يتحول إلى معركة للبقاء، حيث تتصادم معانى الجنس والسلطة والمال والعرق في ليلة حارة في دلتا نهر اللؤلؤ.

عرض "الأنسة جولي" لصانعة المسرح البريطانية الصينية "

العرض من إنتاج مسرح "نيو إيرث" وشركة "ستورى هاوس"، أعادت "إيمي انج" تقديم هذه القصة المثيرة والدراما النفسية الكلاسيكية في إطار سياسي معاصر ومشحون، وتم تصويره على مسرح "ستورى هاوس"، من تأليف الكاتب السويدي جون أوجست ستريندبيرج وإعداد إيمى انج وإخراج داديو لين وتصميم آدم ويلتشير وتصميم صوت وموسيقى ماكس بيرمينت، فايولين كامليا بيدلوسكا، وتصميم إضاءة كريس دافي، توجيه علاقات ياريت دور، كريوجرافر يوكيكو ماسوي، والبطولة صوفيا روبنسون في دور جولى وجينيفر ليونج في دور كريستين وليو وان في دور جون.

عرض "الأنسة جولي" لصانعة المسرح البريطانية الصينية "

ولد الكاتب السويدى جون أوجست ستريندبيرج في 1849 وتوفى في 1912، وهو مؤلف مسرحيات وروائى وشاعر ورسام وكاتب مقالات، ومن أهم أعماله الدائنون الأب ولعبة حلم والشبح سوناتا ورقصة الموت.

«إيمى انج» مؤلفة مسرحيات بريطانية ترجع أصولها لهونج كونج، ومن أعمالها السابقة "تحت الشمسية" إنتاج مسرح بلجراد وعرضت في جولة بأنحاء المملكة البريطانية، و"القبول" إنتاج مسرح هامبستيد، و"شانجري لا" إنتاج مسرح فينبوروف.

المخرجة داديو لين فمن أعمالها السابقة "إجابة" في مسرح ينج فيك و"نكتة سخيفة" لمسرح أومنيباس، و"ثاتشر في الصين" لمسرح سوهو و"100 طريقة لتشعل النيران" لمسرح 503، و"هل أنا جميلة" لمسرح ناس كامدين.