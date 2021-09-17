بايدن يطالب كبرى الشركات والأثرياء بدفع الضرائب بشكل عادل

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، كبرى الشركات والأثرياء في الولايات المتحدة بدفع الضرائب بشكل عادل، كما يتم دفعها من قبل الطبقة الوسطى في واشنطن.

وكتب بايدن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد طال الانتظار، يتعين على الشركات الكبري والأثرياء دفع الضرائب العادلة تساوياً مع الطبقة المتوسطة التى تدفع الضرائب".

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن النوبات المتزايدة للسعال لدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليست مدعاة للقلق.

وصرحت بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الخميس، ردا على سؤال حول سعال بايدن: "لا يوجد هنا أي سبب للقلق".

وأضافت أن هناك أسبابا كثيرة قد تثير السعال، بما في ذلك نزلة برد طفيفة أو ضرورة تنظيف الحلق أثناء إلقاء الكلمات.

وسبق أن أشارت وسائل إعلام وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي الاهتمام إلى حالات متزايدة للسعال لدى بايدن، البالغ من العمر 78 عاما، خلال فعاليات رسمية.

من جانب آخر أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس جو بايدن سيلقي في 21 سبتمبر الجاري، خطابا على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة، أكبر تجمّع دبلوماسي سنوي في العالم، عقدت العام الماضي، بسبب جائحة كورونا، عبر الفضاء الافتراضي حصراً، أمّا هذا العام فسيشارك فيها بعض القادة حضورياً والبعض الآخر عبر الإنترنت.

وحتى اليوم تبلّغت الأمم المتّحدة من نحو 100 رئيس دولة وحكومة عزمهم على القدوم إلى نيويورك، وفقاً لقائمة مؤقتة بالمشاركين اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وفي سياق آخر، أنهى البيت الأبيض فجأة بثا مباشرا للرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في أيداهو، الأمر الذي دفع المشاهدين للتساؤل عن السبب.

وليست هذه المرة الأولى التي يصادر فيها البيت الأبيض حديث بايدن، فقد تكرر الأمر أكثر من مرة، وفي سياقات مختلفة.