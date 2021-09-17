الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بالخطوات.. كيفية تسجيل المسافرين للحصول على لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة و السكان توفير لقاحات متنوعة ضد فيروس كورونا "كوفيد _١٩" للمسافرين، تتضمن «جونوسن أند جونسون- وإسترازنيكا- وسبوتنيك».

ونوهت الوزارة بأنه سيتم توافر لقاح فايزر خلال أيام، وأيضًا لقاح مودرنا أكتوبر المقبل، تسهيلًا لمهمة السفر على المواطنين لبعض الدول التي فرضت مجموعة من الإجراءات لدخولها من بينها التطعيم بلقاحات معينة.

وذكرت الوزارة إن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021 من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا وجاءت الخطوات على النحو التالي:

- الدخول على رابط تسجيل موقع لقاح كورونا الرابط من هنا.

- اختيار الفئة المحددة ووفرت وزارة الصحة والسكان خانة للمسافرين جديدة على موقع لقاح كورونا.

- إدخال البيانات المطلوبة بداية من الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول وتحميل التاريخ المرضي إن وجد.

- إذا سجل المواطن قبل ذلك على موقع تسجيل لقاح كورونا ويريد التحويل إلى قائمة المسافرين، يتمّ عن طريق الدخول إلى موقع التسجيل وعمل متابعة لحالة الطلب وادخال البيانات والضغط على زر تحويل السفر، واختيار المكان المراد التحويل إليه.

- ثم بعد ذلك يحفظ البيانات وستصل اليه رسالة ويقوم بالتطيعم خلال 72 ساعة.

- وفي حال فشل العملية يتوجه إلى مركز تطعيم المسافرين وسيتمّ تحويله بالمركز بشرط ألا يكون حصل على أي جرعة من جرعات اللقاح.

تعليمات جديدة للمسافرين خاصة بالتسجيل على موقع لقاح كورونا

وقالت وزارة الصحة، في منشور رسمي لها، إذا حصل المواطن على جرعة من لقاح إسترازينكا ويريد تقديم موعد الجرعة الثانية نظرًا لسفره، يتوجه إلى مركز التطعيم الذي حصل منه على الجرعة الأولى ويقدم ما يفيد سفره وسيتمّ أخذ الجرعة الثانية.

وتابعت وزارة الصحة، أنَّه في حال أخذ المواطن جرعتين من لقاح كورونا، فإنه لا يأخذ أي جرعة أخرى من أي نوع من اللقاحات الأخرى، مؤكّدة أنَّ اللقاح لا يعطى للأطفال حتى سن الـ18 عامًا وكذلك السيدات الحوامل والمرضعات.

فيروس كورونا ,كورونا لقاح الحصول لقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

بريطانيا ترفع مصر من القائمة الحمراء لكورونا

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

غلق كوبرى «ترسا الجديد» بالجيزة 5 أيام

محمد صلاح يتلقى خبرًا سارًا قبل مواجهة ليبيا فى تصفيات المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة