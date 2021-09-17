الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد إعلان قتله.. كل ما تريد معرفته عن عدنان أبو وليد الصحراوي

أبو الوليد الصحراوي
أبو الوليد الصحراوي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس، مقتل "أبو عدنان الصحراوي" زعيم تنظيم داعش بالصحراء الكبرى، ليسدل الستار على مسيرة حافلة للمسئول عن أغلب الهجمات الارهابية التى شهدتها منطقة المثلث الحدودي الواقع بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر التى تمثل محل نزاع لنفوذ "داعش" وجماعة النصرة  التابعة لتنظيم القاعدة.

وولد أبو الوليد الصحراوي بمدينة العيون بدولة المغرب في فبراير 1973 تحت اسم "الحبيب ولد عبدي ولد سعيد ولد البشير" ويرجع نسبه إلى قبيلة الرقيبات الكبرى، ونشأ في مدينة العيون لعائلة تجارية.

ومدينة العيون هي مدينة متنازع عليها بين حكومة المغرب وجبهة "البوليساريو"، والتحق "أبو الوليد" بمخيم تندوف بالجزائر، درس العلوم الاجتماعية في جامعة منتوري بقسنطينة والتي تخرج منها عام 1997، وقد أكمل تعليمه بمنحة حصل عليها من "البوليساريو"

من المخيمات للتطرف

في عام 1998، انضم لاتحاد الشباب الصحراوي، مسؤولاً عن استقبال ومرافقة الوفود الأجنبية التي تمر عبر مخيمات "تندوف".

لا يعرف أحد كيف تحول أبو الوليد إلى التطرف الديني؟، إلا أن موقع "ريبورت أفريقيا" ذكر أن جراء مشكلات صحية أصيب الصحراوي بالاكتئاب مما دفعه إلى التدين، ليتقرب من طلاب معهد ابن عباس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وهو معهد معروف بنشر الفكر الوهابي المتطرف في غرب أفريقيا، لينضم الصحراوي إلى الحركة الاسلامية التى بدأت تنشط في مخيمات اللاجئين.

مثل عام 2011  اللحظة الحاسمة في حياة الصحراوي، حيث انتقل إلى مالي، وأسس هناك حركة "التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا"، وأعلن الولاء لتنظيم "القاعدة" وكانت أولى عملياته الارهابية هي اختطاف 3 أجانب عاملين  في المجال الإنساني بمخيم تندوف، كما شاركت الحركة في 2012 و2013 في السيطرة على شمال مالي.

الخلاف بين القاعدة وداعش

في عام 2013 انضم الصحراوي المتحدث باسم حركة التوحيد و ممثلها الرسمي إلى القائد الإرهابي المختار بلمختار ليؤسسوا جبهة "المرابطين" إلا أن سرعان ما حدث الانقسام بينهم ليعلن الصحراوي الانشقاق والولاء لتنظيم داعش، وهو ما اعتبره المختار أمر غير شرعي، حيث نفى أي علاقة بين المرابطين وبين الصحراوي، وأن جماعة المرابطين على ولائها لتنظيم القاعدة، ليصل الأمر إلى اشتباك مسلح بين أنصار المختار والصحراوي بمنطقة جاو في شمال مالي، في 2011.

مكافأة 5 مليون دولار

ومن أبرز العمليات التى قام بها الصحراوي الكمين الذي قام به واستهدف القوات الامريكية وأسفر عن مقتل 4 جنود أمريكيين، مما دفع برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الامريكية عرض مكافأة يبلغ مقدارها 5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الصحراوي.

كما أمر الصحراوي شخصياً بقتل 6 مدنيين فرنسيين عاملين في المجال الإنساني.

أبو الوليد الصحراوي الصحراء الكبرى داعش القاعدة إيمانويل ماكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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