الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء» تطلق البرنامج التدريبي لمتطلبات تصميم مصانع المستلزمات الطبية

تطلق البرنامج التدريبي
تطلق البرنامج التدريبي لمتطلبات

أطلقت هيئة الدواء المصرية البرنامج التدريبي الخاص بمتطلبات تصميم مصانع المستلزمات الطبية ، والذى يهدف إلى تقديم الشرح التفصيلي للاشتراطات الخاصة بتصميم مصانع المستلزمات الطبية، وتقديم محتوى تدريبى شامل وفقا لاشتراطات هيئة الدواء المصرية، وأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية التي يقدمها للمتدربين من خلال، استهدف البرنامج السادة المهتمين بالتعرف على اشتراطات تصميم مصانع المستلزمات الطبية.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذى يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030، كذلك للارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية فى قطاع الدواء، والعمل على توطين الصناعة  فى مصر.

وكانت قد شاركت هيئة الدواء المصرية، الثلاثاء الماضي، في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة بدء الإفراج والتداول لأولى التشغيلات الإنتاجية للمستحضرات الطبية المنتجة بشركة جيبتو فارم في سوق الدواء المصري

وأشاد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام بدور جبتو فارم في المساهمة في توطين صناعة الدواء في مصر، والعمل على توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية الآمنة ذات الجودة والفاعلية، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأكد أن مصر نجحت في تحقيق الأمن الدوائي، وأصبحت تسعى لتحقيق التنافسية العالمية، وتبوء مكانتها الحقيقية وسط الدول، كما توجه بالشكر لكافة العاملين بهيئة الدواء المصرية على جهدهم المبذول في تقديم الدعم للشركات طبقا للتوجهات السياسية، وتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بتوطين صناعة المستحضرات الطبية الحديثة.

وأوضح أن نجاح منظومة المستحضرات والمستلزمات الطبية في مصر هو نتاج للشراكات المتميزة، والتعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة، وذلك تحت إشراف وتوجيهات أ.د عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية. 

وأشار إلى أن مفهوم الجمهورية الجديدة تحول إلى سياسات عمل واضحة، وأن الدولة المصرية أضحت تسعى إلى توطين الصناعات الحديثة.

هيئة الدواء المصرية البرنامج التدريبي مصانع المستلومات الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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